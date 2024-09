Meedia: Meloni parteikaaslane saab tulevases eurokomisjonis juhtiva koha

Ajaleht The Times kirjutab, et populistid suurendavad mõjuvõimu Euroopa Liidus (EL) ning Itaalia peaministri Giorgia Meloni parteikaaslane saab tulevases Euroopa Komisjonis juhtiva ametikoha.

Diplomaatiliste allikate teatel kavatseb Euroopa Komisjoni sakslasest president Ursula von der Leyen määrata itaallase Raffaele Fitto eurokomisjonis juhtivale ametikohale. Fitto on parempopulistliku Itaalia Vendade liige, parteid juhib peaminister Giorgia Meloni.

Fitto on praegu Itaalia Euroopa asjade minister ning temast peaks saama Euroopa Komisjoni asepresident, kes hakkab vastutama majandusega seotud küsimuste eest. Fitto ametisse määramist peetakse Meloni jaoks suureks võiduks, kuna hiljuti võitis Saksa parempopulistlik AfD Tüüringis valimised ja kantsler Olaf Scholz kutsus peavooluparteisid üles säilitama tulemüüri populistide suhtes.

Fitto liikumine komisjoni etteotsa aga tõestab, et Brüssel ei saa enam populistide tõusu eirata. Fitto sai eelmisel reedel Itaalia kandidaadiks voliniku kohale ning Meloni viitas siis ka oma partei edule viimastel eurovalimistel, vahendas The Times.

Samas Scholzi ja Emmanuel Macroni parteid kaotasid toona kohti ning nende jalgealune läheb kodumaal üha tulisemaks.

"Oleme Itaalia, EL-i asutajariik, teine Euroopa riik tootmise poolest, suuruselt kolmas majandus, rahvaarvult oleme kolmas, paljudes valdkondades oleme esikohal. Täna võime loota poliitilisele stabiilsusele ja majanduslikule kindlusele, mida ülejäänud Euroopas on vähestel," rääkis eelmisel nädalal Meloni.

Väidetavalt läks Meloni juunis riidu ka mitme teise EL-i liidriga, eriti Scholzi ja Macroniga, kuna teda ei kaasatud EL-i tippametikohtade läbirääkimistele. Meedia kirjutas siis, et Meloni ja Macron võitlevad omavahel ka järgmise Euroopa Komisjoni kõrge majandusportfelli pärast.

Lõpuks Meloni von der Leyeni uuesti ametisse määramisele otseselt kätt ette ei pannud ning Fitto peaks nüüd liituma komisjoni juhtkonnaga.

Von der Leyen peab veel komisjoni kokku panema ning lähiajal peaks ta selle ka avalikuks tegema. Seejärel kuulab kandidaate aga Euroopa Parlament. Pole veel selge, kas vasakpoolsed ja liberaalsed saadikud toetavad Fitto ametisse määramist.

Näiteks hollandlasest eurosaadik ning liberaalide fraktsiooni Renew Europe (Uuenev Euroopa) juhtfiguur Gerben-Jan Gerbrandy ütles, et itaallane pole sellele ametikohale õige mees

Fitto poliitiline identiteet kujunes samas tsentristlike kristlike demokraatide ridades, tema isa oli riigi lõunaosas asuva regiooni kuberner. Fitto valiti samasse ametisse 2000. aastal, ta oli siis 30-aastane ning temast sai Itaalia läbi aegade noorim piirkonnakuberner. Ta oli vahepeal ka meediamoguli Silvio Berlusconi partei liige.

"Ta pole eriti ideoloogiline, tal on juhtimise kogemus, ta on kohalikul tasandil võimuga kokku puutunud, mis tähendab, et ta oskab suhelda. Ta hoiab uksed lahti," ütles politoloog Luiss School.