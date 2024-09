US Steel tahab minna jaapanlaste kätte ja hoiatas koondamiste eest

USA terasetootja US Steel juht David Burritt ütles, et kui Jaapani firma Nippon Steel ei tohi tema firmat 14,1 miljardi dollari eest osta, siis võib firma oma peakorteri Pittsburghist minema viia. Tema sõnul on tehing töökohtade säilitamiseks ülioluline.

Nippon Steel lubas investeerida kolm miljardit dollarit US Steeli vanematesse tehastesse, mis asuvad Pittsburghi piirkonnas. Burritt ütles, et see investeering on nende konkurentsivõime säilitamiseks ja töötajate töökohtade säilitamiseks ülioluline.

Joe Biden on samas varem öelnud, et US Steel peab kuuluma ka tulevikus kodumaistele omanikele. Ka demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris ütles esmaspäeval, et terasetootja peaks jääma kodumaise kapitali kätte. Ka vabariiklaste kandidaat Donald Trump ei toeta müügitehingut.

Terasetootja rahanduslik seis on aga viimastel aastatel halvenenud, millele järgnesid kõnelused konkurentidega ülevõtmise osas. USA-st lõpuks ostjat ei tulnud ning seejärel jõuti kokkuleppele jaapanlastega.

Tehingust on saanud aga ka poliitiline küsimus, kuna US Steeli peakorter asub Pennsylvania osariigis Pittsburghis. Pennsylvania on kaalukeeleosariik, kus valimiste saatus kõigub noateral. Toetus Trumpile ja Harrisele on seal sisuliselt võrdne.