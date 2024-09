Endisest kommunistist sai Ida-Saksa valimiste järel kuningategija

Ida-Saksamaa piirkondlikel valimistel saatis edu populiste ning endine kommunist ja venemeelseid jutupunkte levitav Sahra Wagenknecht kerkis Saksa poliitika äärealalt rambivalgusesse. Peavooluparteid üritavad nüüd vasakpopulistide liidri abil takistada parempopulistide pääsemist võimu juurde.

Parempopulistlik AfD võitis piirkondlikud valimised Tüüringis ning jäi napilt teiseks Saksimaal. Kolmanda koha saavutas mõlemal liidumaal Sahra Wagenknechti liit BSW.

Peavooluparteid ei taha nüüd lasta natsi juttudega flirtinud parempopuliste võimule ning vajavad selleks ka Wagenknechti toetust. AfD levitab samuti venemeelseid jutupunkte, kuid Wagenknechti liit ei jää seal parempopulistidest kaugele maha.

Wagenknecht kritiseerib ka järjepidevalt valitsuse sisserändepoliitikat ning on tuntud oma euroskeptiliste vaadete poolest. Wagenknecht oli varem Ida-Saksa kompartei liige ning räägib endiselt sotsiaalsest õiglusest ja nõuab rikaste suuremat maksustamist.

Paremtsentristlik CDU tegi viimastel valimistel hea tulemuse, Tüüringis jäi partei teiseks, Saksimaal suutis CDU valimised võita. CDU on aga valimiste järel kahvlis, kuna vajab võimuliidu moodustamiseks vasakpopulistide toetust.

Esmaspäeval kutsusid Tüüringi kristlikud demokraadid (CDU) ka Wagenknechti kõnelustele, vasakpopulistid nõustusid läbirääkimisi pidama. Samas mitmed CDU liikmed leiavad, et erakond ei tohiks pidada kõnelusi vasakpopulistidega

"BSW toimib Kremli käepikendusena," ütles CDU parlamendisaadik Roderich Kiesewetter ning ütles, et partei peaks välistama igasuguse koostöö Wagenknechti grupeeringuga.

Euroopa Parlamendi CDU liige Dennis Radtke ütles, et BSW ei järgi selliseid väärtusi, nagu liberaalne demokraatia ja Euroopa integratsioon.

Wagenknecht asutas BSW alles seitse kuud tagasi. Erakonnast ja selle programmist pole palju teada. Wagenknecht ise oli varem Vasakpartei üks juhtfiguuridest, koos Wagenknechtiga lahkus sealt mitu tema mõttekaaslast. See seltskond moodustas siis BSW tuumiku.

Wagenknechti tõusu tõttu võttis meedia luubi alla ka tema mõttekaaslased. Üks neist, Andrej Hunko, külastas 2015. aastal Ida-Ukrainas asuvat piirkonda, mis oli toona juba venemeelsete separatistide kontrolli all. Ta kohtus seal ka mässuliste sõjapealiku Aleksandr Zahhartšenkoga. 2019. aastal sõitis Hunko Venezuelasse ja kohtus sealse režiimi juhi Nicolas Maduroga.

Veel üks Wagenknechti lähikondlane, Sevim Dagdeleni, rääkis enne Ukraina sõja algust, et USA ja NATO tegelevad sõjaõhutamisega. Dagdeleni väitis, et Putin viis väed Ukraina piirile, kuna Moskva kardab, et Ukraina üritab Donbassi tagasi võtta.

Kirju minevikuga on ka Klaus Ernst, kes osales 2023. aasta Venemaa saatkonna vastuvõtul Berliinis. Varem oli Ernst Vasakpartei liige, kuid läks koos Wagenknechtiga uude parteisse. Koos Ernstiga käisid vastuvõtul veel ka AfD liider Tino Chrupalla ning sotsiaaldemokraadist endine kantsler Gerhard Schröder, vahendas Financial Times.