Ka neljapäeval tuleb palav ilm

Neljapäeval saame samuti kümmelda südasuvises palavuses. Öine miinimum püsib kraad-kaks üle 10 piiri, päevasoe kerkib sisealadel kuni 28 kraadini, rannikulgi jääb 20 piirist kõrgemale. Ilmategijaks on idapoolne kõrgrõhkkond, mis muutub veel jõulisemaks ja laieneb üle Läänemere ka Skandinaavia kohale. Õhk on kuiv, taevas selge ja tuul tasane.

Öö vastu neljapäeva on enamasti selge, kohati õhukese kõrge pilvevinega. Sadu ei tule, aga mõnel pool tekib udu. Idakaare tuul on nõrk, öö hakul saartel kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17, rannikul kuni 20 kraadi.

Hommik on selge, aga kohati udulaamadega. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Päev on päikeseline ja kuiv. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 24 kuni 28, tuulele avatud rannikul paar-kolm kraadi vähem.

Järgnevail päevil jääb Venemaa kõrgrõhkkond kõigutamatuks, hoiab ilma rahuliku ja kuiva ning enamasti selge taevaga. Õhk vahetub pisut värskema vastu. Ööd on jahedad, temperatuur langeb sisemaal paar kraadi alla 10 piiri, päevad on paraja suvesooja väärilised temperatuuriga 20 kuni 25 kraadi.