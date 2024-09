Vene sõjablogijad väitsid ka, et Vene väed taganesid positsioonidelt Malaja Loknjast (Sudžast loodes), mis on kooskõlas varasemate Vene väidetega, et väike Vene vägede rühm üritas hoida positsioone Malaja Loknjas.

Vene allikad väitsid, et lahingud jätkusid ka mujal Korenevo ja Sudža suunal, eriti Tšerkasskoje Poretšnoje ja Martinovka (Sudžast kirdes) lähedal.

Kurski oblastis võitlevad väidetavalt Vene 56. dessantväe (VDV) rügemendi (7. VDV diviis), 11. VDV brigaadi, 810. merejalaväe brigaadi (Mustamere laevastik), 30. motoriseeritud laskurirügemendi (72. motoriseeritud laskurdiviis, 44. armeekorpus, Leningradi sõjaväeringkond) ja Tšetšeeni "Akhmati" erivägede üksused.