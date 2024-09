Sõja 925. päev: ISW: Ukraina väed jätkavad Kurskis väikeste edusammudega

Oluline neljapäeval, 5. septembril kell 19.54:

- ISW: Ukraina väed jätkavad Kurski rindejoonel väikeste edusammudega;

- Valgevene tulistas väidetavalt oma õhuruumis alla Vene droone;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit;

Sõrskõi: Pokrovski sektoris on vaenlase edasitung peatatud

Ukraina vägedel on õnnestunud peatada Vene vägede edasitung Donetski oblasti Pokrovski sektoris, ütles vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi neljapäeval CNN-ile antud intervjuus.

Idarindel Pokrovski lähistel on juba mitu kuud kestnud ägedad lahingud ja see on Venemaa pealetungi keskpunkt Donetski oblastis. Linn on Ukraina vägedele oluline logistiline sõlmpunkt.

"Viimase kuue päeva jooksul pole vaenlane Pokrovski suunas ühtegi meetrit edasi liikunud. Teisisõnu, meie strateegia töötab," ütles Sõrskõi.

ISW: Ukraina väed jätkavad Kurski rindejoonel väikeste edusammudega

Ukraina väed edenesid väidetavalt Durovkast kagus asuvatel põldudel (Korenevost idas) ja mööda 38K-030 teed, mis asub Korevenost kagus, teatas USA sõjauuringute mõttekoda ISW, viidates Vene sõjablogijatele.

Vene sõjablogijad väitsid ka, et Vene väed taganesid positsioonidelt Malaja Loknjast (Sudžast loodes), mis on kooskõlas varasemate Vene väidetega, et väike Vene vägede rühm üritas hoida positsioone Malaja Loknjas.

Vene allikad väitsid, et lahingud jätkusid ka mujal Korenevo ja Sudža suunal, eriti Tšerkasskoje Poretšnoje ja Martinovka (Sudžast kirdes) lähedal.

Kurski oblastis võitlevad väidetavalt Vene 56. dessantväe (VDV) rügemendi (7. VDV diviis), 11. VDV brigaadi, 810. merejalaväe brigaadi (Mustamere laevastik), 30. motoriseeritud laskurirügemendi (72. motoriseeritud laskurdiviis, 44. armeekorpus, Leningradi sõjaväeringkond) ja Tšetšeeni "Akhmati" erivägede üksused.

Scholz ja Zelenski kohtuvad reedel Frankfurdis

Saksa kantsler Olaf Scholz ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtuvad reedel Frankfurdis, ütles Saksa valitsuse kõneisik AFP-le.

Kohtumine leiab aset ajal, mil Ukraina sõjalised toetajad, nende seas Ühendriigid, kogunevad USA õhuväebaasi Saksamaal, et arutada täiendavat abi Kiievile.

Poltava raketilöögi hukkunute arv on tõusnud 55 inimeseni

Venemaa ründas teisipäeval riigi keskosas Poltava linnas asuvat sõjaväelise hariduse hoonet. Tegemist oli ühe veriseima Venemaa rünnakuga täiemahulise agressioonisõja kahe ja poole aasta jooksul. Ukraina võimud teatasid neljapäeval, et hukkunute arv on tõusnud 55 inimeseni, vahendas Ukrainska Pravda.

Valgevene tulistas väidetavalt oma õhuruumis alla Vene droone

Valgevene õhujõud tulistasid 5. septembril Valgevene Gomeli linna lähedal alla kaks Vene ründedrooni, väidab jälgimisgrupp Belaruski Hajun.

Kui see kinnitust leiab, oleks see esimene kord, kui Valgevene väed on edukalt Vene droone oma õhuruumis alla tulistanud.

Kuigi Vene ründedroonid on varem mitmel korral Ukraina õhurünnakute ajal kursilt kõrvale kaldunud ja Valgevenesse jõudnud, oleks see esimene teadaolev juhtum, kus Valgevene õhujõud on ühe neist edukalt alla tulistanud.

Venemaa alustas 5. septembri öösel järjekordset suurt droonirünnakut Ukraina vastu, sihtides mitut riigi piirkonda, teatasid Ukraina õhujõud.

Mitmed Valgevene hävitajad saadeti droonide püüdmiseks Gomeli linna lähedal umbes kell 1.30 kohaliku aja järgi, väidab Belaruski Hajun. Linn asub umbes 30 km kaugusel Ukraina-Valgevene piirist.

Kolmas Vene ründedroon sisenes väidetavalt Valgevene õhuruumi umbes kell 2.30, kuigi selle staatuse kohta täiendavat teavet ei antud.

Sotsiaalmeedias levivad videod, milles on väidetavalt näha Gomeli kohal langevaid droonirususid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 621 550 (võrdlus eelmise päevaga +1200);

- tankid 8624 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 16 869 (+21);

- suurtükisüsteemid 17 725 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1177 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 940 (+0);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 658 (+42);

- tiibraketid 2587 (+7);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 044 (+37);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3024 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.