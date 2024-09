Enefit Powerit hakkab juhtima Lauri Karp

Karp juhtis seni ettevõtte strateegiaüksust ning nüüd on tema ülesandeks ülesanne kujundada Enefit Power selge tulevikuplaaniga kasumlikuks, jätkusuutlikuks ja konkurentsivõimeliseks suurtööstusettevõtteks, ütles Eesti Energia juht Andrus Durejko.

Enefit Poweri senine juht Andres Vainola lahkus kokkuleppel Durejko ja Eesti Energia nõukoguga kontserni juhatuse liikme ametist 5. juulil. Enefit Poweri juhatuse esimehe ametist lahkub Vainola kokkuleppel Enefit Poweri nõukoguga 6. septembril.

"Enefit Poweri kasvu näeme suurtöötuse arendamises, mis tähendab vedelkütuste tootmise vundamendile madala keskkonnajäljega keemiatööstuse rajamist järgmistel aastakümnetel," ütles Durejko. "Lähitulevikus tuleb leida ka jätkusuutlik ja maksumaksjale võimalikult väikese koormusega lahendus Eestile hädavajalike reservelektrijaamade ülalpidamiseks, mis turutingimustel enam toimetada ei suuda. Samal ajal vajab Eesti moodsaid väikese keskkonnamõjuga juhitavaid elektrijaamu, mille arendamine on Enefit Poweri jaoks samuti oluline väljakutse."

"Minu eesmärk Enefit Poweri juhatuse esimehena on suunata ettevõte modernse tööstuse teekonnale ja avada selle jaoks uued ärivõimalused nii Eestis kui laias maailmas," ütles Karp.

Karp on töötanud aastatel 2010–2023 Ida-Virumaal tegutseva energiatootmise ja logistikakontserni Silmet Grupi nõukogu liikmena ning aastatel 2010–2011 keemiatööstusettevõtte AS Molycorp Silmet nõukogu liikmena. Ta on juhtinud Frankfurtis tegutsevat finantstehnoloogia ettevõtet KFPD GmbH, töötanud konsultatsiooniettevõttes Springer AG Management Consultants ning pangandusettevõtetes Deutsche Bank ja Swedbank.

Enefit Poweri juhatusse kuuluvad Arles Taal, Erkki Kaisla, Meelis Goldberg ja Aleksandr Jefremov.

Eesti Energia juhatusse kuulub kuus liiget, kelle valib ettevõtte nõukogu. Juhatuse esimees on Andrus Durejko ning lisaks Karbile juhatuse liikmeteks Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi ja Raido Ivalo.