Unilever lahkub lõpuks Venemaalt

Unileveril on Venemaal neli tehast ning ligi kolm tuhat töötajat. Uudisteagentuuri Reuters andmetel on Unileveri Vene üksus väärt umbes 600 miljonit eurot.

Venemaa ärilehe Kommersant andmetel müüb Unilever oma Vene ärid kohalikule firmale Arnest Group. Sama firma ostis varem Heinekeni Venemaa ärid, ostuhind oli toona üks eurot.

Vene turult lahkumiseks on vaja eriluba, mida on tihti raske saada. Siiski on pärast Ukraina sõja puhkemist Venemaalt lahkunud hulk rahvusvahelisi suurfirmasid.

Unilever kuulub maailma 100 kõige väärtuslikuma ettevõtte hulka. Selle toodete ja kaubamärkide hulka kuuluvad Hellmann's, Knorr, Lipton ja paljud puhastusvahendid. Firma tooteid müüakse umbes 190 riigis.