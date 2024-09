Rootsi välisminister paneb ameti maha ja lahkub poliitikast

Rootsi välisminister Tobias Billström teatas kolmapäeval, et paneb ameti maha ja lahkub poliitikast.

Billström oli välisminister ligi kaks aastat, tema ajal liitus Rootsi ka NATO-ga. Kolmapäeval teatas aga ootamatult, et lahkub järgmisel nädalal valitsusest.

Billström kirjutas sotsiaalmeedias, et andis peaministrile teada, et lahkub järgmisel nädalal välisministri kohalt.

50-aastane Billström ütles, et lahkub poliitikast, kuid ta pole veel otsustanud, mida ta teeb edasi. Billström ütles, et on juba mõnda aega kaalunud ametist lahkumist.

Billström on moderaatide liige ning on varem olnud immigratsiooniminister.