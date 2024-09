Enefit Poweri juhiks saab Lauri Karp

Karp on seni juhtinud ettevõtte strateegiaüksust. Pressiteate järgi on tema ülesanne kujundada Enefit Power selge tulevikuplaaniga kasumlikuks, kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks suurtööstusettevõtteks. Eesti elektrisüsteemi haldur Elering kuulutas hiljuti välja hanke, et ehitada kuni viiesaja megavati ulatuses uusi juhitavaid võimsusi ehk tõenäoliselt gaasijaamu. Indrek Kiisler küsis Lauri Karbilt, kas Enefit Power kavatseb uue gaasijaama ehitamise konkursil osaleda.