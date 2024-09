Rootsi valitsus lubas langetada tulumaksu

Koalitsiooniparteide teatel peaksid kavandatavad maksukärped tooma eelkõige kasu madala ja keskmise sissetulekuga inimestele. Rootsi rahandusminister Elisabeth Svantesson ütles, et maksulangetus teeb leibkondade elu kergemaks.

"Praeguse majanduslanguse ja kiire inflatsiooni tõttu teeme kõik endast oleneva, et rattad uuesti käima saada," märkis Svantesson.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Rootsi valitsus langetab 2025. aastal tulumaksu, et toetada nii hinnatõusus pihta saanud majapidamisi. See samm läheb valitsusele maksma 13,5 miljardit krooni (1,31 miljardit dollarit). Lisaks kulub 4,4 miljardit krooni investeerimisfondide rahapaigutuste maksuvabastusteks.

Valitsuse teatel langeb nende inimeste maksukoormus, kes teenivad kuus üle 16 000 Rootsi krooni (1400 eurot).