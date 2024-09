Hunter Biden võib end maksude vältimises süüdi tunnistada

USA presidendi Joe Bideni poeg Hunter Biden pakkus neljapäeval, vahetult enne vandekohtunike valimise algust, et võib end maksude vältimises süüdi tunnistada.

Advokaatide sõnul on 54-aastane Hunter Biden valmis end süüdimõistmise tõenäosust arvesse võttes süüdi tunnistama, kuid kinnitab samas oma süütust.

Tegemist on USA õigussüsteemis oleva menetlustaotlusega (Alford plea), mille kohaselt ei tunnista kriminaalasjas süüdistatav end süüdi ja kinnitab oma süütust, kuid nõustub karistuse määramisega.

See kokkulepe paneks Hunter Bideni tunnistama, et eriprokurör David Weissil on piisavalt tõendeid tema süüdimõistmiseks ning seejärel nõustub ta kohtunik Mark Scarsi poolt määratud karistusega.

"Ma arvan, et selle saab täna siin lahendada," ütles Hunter Bideni advokaat Abbe Lowell.

Los Angeleses istungit juhtiv USA ringkonnakohtunik Mark Scarsi kuulutas välja vaheaja, et saaks asja arutada.

Weissi meeskonna prokurörid ütlesid, et ei toeta sellist kokkulepet. Prokurörid süüdistavad Huner Bidenit üheksas maksusüüdistuses, mis on seotud tasumata maksudega. Prokurörid väidavad, et Hunter Biden jättis tasumata 1,4 miljoni dollari ulatuses föderaalseid makse.

Prokuröride sõnul kulutas Hunter Biden raha hoopis ekstravagantse elustiili rahastamiseks.

Juunis mõistis USA kohus Hunter Bideni süüdi veel tulirelva ebaseaduslikus omamises. Kohus leidis toona, et ta rikkus seadusi, mille eesmärk oli takistada narkosõltlastel tulirelvi omamast