USA presidendi poeg Hunter Biden tunnistas end süüdi maksupettuses, et vältida suure avaliku tähelepanu all kulgevat kohtuprotsessi. Kohus mõistab ta detsembris maksudest kõrvale hoidmises süüdi.

Los Angelese kohtusse kavandatud maksuprotsess pidi algama neljapäeval vandekohtunike valimisega. Kuid istungi alguses teatasid Bideni advokaadid kohtunik Mark Christopher Scarsile, et Biden soovib kasutada ebatavalist Alfordi kokkulepet, kus süüalune väidab end süütuks, kuid tunnistab, et prokuröridel on piisavalt tõendeid süüdimõistva otsuse saamiseks.

Prokurörid olid selle ettepaneku vastu. "Hunter Biden ei ole süütu," ütles prokurör Leo Wise. "Hunter Biden on süüdi. Talle ei tohiks lubada esitada süüdistust eritingimustel, mis kehtiksid ainult talle."

Pärast seda konsulteeris Biden advokaatidega ja tunnistas end täielikult süüdi.

Scarsi rõhutas, et tal on õigus määrata raske karistus. "Karistuse osas pole garantiisid. Kas te saate sellest aru?" küsis Scarsi. "Ma saan aru," vastas Biden.

Biden jäi ilmetuks, kui prokuratuur luges ette kogu süüdistuse, sealhulgas üksikasjad tema pillavast narkootikumide tarbimisega seotud kulutamistest.

Ühel hetkel küsis Scarsi Bidenilt, kas ta on toime pannud kõik kuriteod, milles prokurörid teda süüdistavad. Biden vastas jaatavalt.

Biden mõisteti juunis süüdi relva omamises olles samal ajal narkootikumide tarvitaja ning oma narkootikumide tarvitamise kohta valetamise eest relvaostu vormil. 13. novembril määratud karistus soovitab Bidenile kuni 21 kuu pikkust vangistust.