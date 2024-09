7-Eleven lükkas tagasi Circle K 39 miljardi dollari suuruse väljaostupakkumise

Mugavuspoodide keti 7-Eleveni emaettevõte Seven & i teatas reedel, et lükkas tagasi Circle K 39 miljardi dollari suuruse väljaostupakkumise, mis alahindas oluliselt ettevõtte väärtust ja potentsiaali.

Alimentation Couche-Tard pakkus välja osta kõik Seven & i aktsiad hinnaga 14,86 dollarit aktsia kohta, teatas Seven & i. See oleks tehingu väärtuseks määranud umbes 38,7 miljardit dollarit.

"Me oleme valmis kaaluma siiralt kõiki ettepanekuid, mis on Seven & i aktsionäride ja teiste osapoolte parimates huvides," teatas Jaapani ettevõte kirjas Circle K kaupluste Kanada omanikule. "Kuid me oleme vastu igale ettepanekule, mis jätab meie aktsionärid ilma ettevõtte tegelikust väärtusest või mis ei käsitle piisavalt selgelt väga olulisi regulatiivseid küsimusi."

USA 7-Eleveni kauplused on valmistoidu müügis kaua jäänud maha oma Jaapani esindustest. Nüüd püüavad nad järele jõuda ja turustada laienenud menüüd klientidele, kes on neid seni seostanud jookide ja pitsaga.

Seven & i teatas, et Couche-Tard'i pakkumine ei käsitlenud müügi ulatust ega ajakava regulatiivsete tõkete ületamiseks.

Augusti lõpus teatas Seven & i, et moodustas pakkumise uurimiseks erikomitee, mille eesotsas on kogenud jaekaubanduse juht Stephen Hayes Dacus.

Couche-Tard'i pakkumine tuli ajal, mil Seven & i on viimastel aastatel olnud surve all mõnede välismaiste aktsionäride poolt. Vastuseks sellele on Seven & i vähendanud mõningaid ärivaldkondi ja keskendunud enam oma kasumlikumatele mugavuspoodidele.

Seven & i aktsiad lõid pärast reedest teadet kõikuma. Ettevõtte aktsiahind langes 0,5 protsenti 2153,5 jeenile (umbes 15,01 dollarit) pärast varasemat tõusu 2208,0 jeenini.