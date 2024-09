USA tööturu andmed jäid ootustele alla

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid varem, et augustis luuakse 161 000 töökohta. Töötuse määr langes 4,2 protsendini, analüütikud eeldasid samuti, et töötuse määraks kujuneb 4,2 protsenti.

USA tööjõuturul valitseb seega endiselt ebakindlus, veel juulis jahenes tööturg oodatust oluliselt rohkem, riigis loodi siis 114 000 uut töökohta ning hiljem korrigeeriti see näit 89 000 peale. Töötuse määr tõusis toona 4,3 protsendini.

Viimane tööturu aruanne oli viimaste aastate üks oodatumaid majandusnäitajaid. Inflatsioon läheneb föderaalreservi kahe protsendi eesmärgile. Seetõttu pööravad investorid üha rohkem tähelepanu tööturuga seotud andmetele.

Andmed toovad nüüd föderaalreservi taas sammu lähemale esimesele baasintressi langetusele pärast koroonaviiruse pandeemia puhkemist.

Kuu aega tagasi tekitasid aga tööturu andmed börsil maavärina. Turge tabas suur langus ning seejärel tegi börs kaotusi hoogsalt tasa. Wall Streetil on viimaste aastate ühed kõige volatiilsemad ajad, nüüd on investorite seas õhus küsimus, kas suvine raputus oli ajutine või see andis märku, et USA majandus jaheneb üha kiiremas tempos.

Vett segab veel käimasolev presidendikampaania, demokraat Kamala Harris lubab jätkata Joe Bideni tegevuskava, vabariiklaste kandidaat Donald Trump lubab naasta pandeemiaeelse tegevuskava juurde.