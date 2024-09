Õunamahlapressijatel on käed tööd täis

Kuna tänavu on hea õuna-aasta, siis õunamahlapressijatel on käed hommikust õhtuni tööd täis. Selleks, et oma tööd kaasaegsemaks muuta, on paljud mahlameistrid on oma õunapressid ise valmistanud või vanadest seademetest ümber ehitanud.

Võru lähistel on Piiri talu peremees Ilmar Saar juba aastaid õunamahla pressinud, ja kui keegi soovib, siis ka pressitud mahla kuumutanud ja vastavatesse kottidesse villinud. Nii õunapurustaja kui ka pressi ja mahla kuumutisse pumpamise süsteemi on tehnikahuviline Ilmar koos oma pojaga ehitanud.

"Mul oli kõige suuremaks eeskujuks Räpina papi- ja paberivabriku 150 aastat tagasi paika pandud paberimasin, töötabki samal põhimõttel kui paberimasin. Kui ma pressi hakkasin ehitama, siis ma võtsin eesmärgiks, et ma pean saama pressida igasugust õuna ja mõningate mööndustega ma saangi," lausus Ilmar Saar.

Põlva linnas elav Ivar Kanarik on aastakümneid tegelenud oma kodu kõrvalhoones õunamahla pressimisega. Tänavu on ta juurde ehitanud mahla kuumutamise seadme, mida ta saab oma telefonist äpi kaudu juhtida.

"Arvan, et väga hea saak on see aasta. Kõik asjad on varem valmis saanud kui muidu ja ma arvan, et hooaeg on ees. Esimesed suveõunad on pressitud, nüüd hakkab minema sügisõunte peale ja sügisõunu on kõvasti kergem pressida, need ei ole nii pudedad ja üleküpsenud," ütles Kanarik.

Õunamahlameistritel võib tööd jätkuda kuni novembri alguseni.

"Mõni arvab, et õige mahlategemine on siis, kui on sügiskülmad üle käinud, siis pidi parem ja magusam mahl olema. Ja ongi nii, et kui esimesed külmad möödas ja läheb jälle soojale, siis paned jälle masinad käima," ütles Kanarik.