Laupäev tuleb kuiv ja päikseline

Öö vastu laupäeva on enamasti selge, kohati õhukese kõrge pilvevinega ja sajuta. Paiguti on udu. Sisemaal on tuul nõrk, saartel ja rannikul puhub kagu- ja lõunatuul kuni kaheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 11, madalamais paigus langeb viie kraadi lähedale, saartel ja rannikul on kuni 18 kraadi.

Hommik on enamasti selge. Kagutuul on nõrk, Liivi lahe ääres mõõdukas. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Päev on kuiv ja enamasti päikeseline, mõnes kohas on üürikeseks ka pilveviirge. Tuul puhub sisemaal lõunakaarest, rannikul idakaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 22 kuni 26 kraadini, saarte rannikul on pisut vähem

Nädala lõpp ja uue algus on ikka kuiv. Selgetel öödel jahtub õhk alla 10 piiri, madalamais paigus viie kraadi lähedale, päeval aitab päike õhul 25 ümbrusse soojeneda. Tasapisi kogub kiirust kagutuul, mis on märgiks survet avaldavast madalrõhkkonnast, mis tõenäoliselt kolmapäeval laieneb üle mere, toob vihmahooge ja pisut jahedama õhu.