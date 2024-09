Ukraina droonirünnak süütas Vene laskemoonalao Voroneži oblastis

"Esialgsetel andmetel kannatanuid ei ole. Aga droonirusude allakukkumise tõttu tekkis tulekahju, mis kandus üle plahvatusohtlikele esemetele. Algasid detonatsioonid," kirjutas Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gussev laupäeva varahommikul sotsiaalmeedias.

Ta ei täpsustanud, mis objekt rünnaku alla sattus, kuid Ukraina allikate teatel oli droonirünnaku sihtmärk Ostrogožski rajoonis asuv laskemoonaladu. Gussevi kinnitusel tegid Vene õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise üksused Ukraina rünnaku kahjutuks ja põleng sai alguse allatulistatud droonitükkidest.

Kuberneri sõnul evakueeritake siiski lähedal asuvate külade elanikud. Ta kutsus elanikke üles mitte lähenema rünnaku alla jäänud objektile ning seal toimuvat ka mitte filmima.

Gussev teatas ka 24. augustil sarnasest rünnakust Ostrogožski rajoonile, mis tõi samuti kaasa põlengu ja plahvatused. Vene meediakanalid teatasid hiljem, et rünnaku alla sattus seal asuv laskemoonaladu.

Ukrainian forces reportedly hit a Russian ammunition dump in Voronezh Oblast early this morning.



Footage posted from nearby shows a constant series of secondary explosions. pic.twitter.com/NLR5Uca4kI