USA välisministeeriumi koolituskeskuses on eesti keelt õppinud ligi sada diplomaati.

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi koolituskeskuses on eesti keelt õpetatud 1992. aastast. Selle aja jooksul on seal eesti keelt õppinud ligi sadakond USA diplomaati.

"Praegu on mul klassis üks õpilane, üldiselt eesti keele grupid on väga väikesed nagu arvata võib. Praegu õpib minu juures Leeza, kes läheb novembris Eestisse pressi- ja kultuuriosakonda ja praegu on meil 24. nädal," rääkis eesti keele õpetaja Kaia Kirchman.

"Ma külastasin Eestit enam kui 30 aastat tagasi oma emaga," sõnas diplomaat Leeza Fernand. "Ma olen väga õnnelik, kui ma kuulsin, et ma lähen Eestisse. Kuna ma tulen novembris, siis ma ootan väga, et ma saan minna jõuluturule."

Sõltuvalt diplomaadi ametikohast õpitakse eesti keelt vastavalt 8 või 11 kuud. Erandkorras toimuvad ka paarikuised kiirkursused.

"Nad saavad hakkama oma eluga Eestis, nad saavad rääkida oma tööst. Ja üldiselt saavad nad teha kõike, mida on vajalik, et Eesti oleks nende elu kergem," kommenteeris Kirchman õppurite keeletaset.

Inglise keelt emakeelena kõnelejatele on eesti keel kohati parajaks peavaluks.

"Mulle meeldib väga eesti keel ja kultuur, aga mõni kord eesti keele grammatika on nii raske," sõnas Fernand.

"Loomulikult täishäälikud eesti keeles on keerulised," ütles õpetaja Kirchman. "Meil on väga palju täishäälikuühendeid koos. Kõik täishäälikud peab välja hääldama, mis on inglise keele kõnelejale küllaltki harjumatu."

Lisaks keelele õpitakse kursusel ka Eesti kultuuri: näiteks vaadatakse laulupidu ning detsembris tehakse üheskoos ka verivorste.