Ida-Virumaal toimus motomatkajate kokkutulek

"Aeglussõidul põhineb mootorrattasõidu ABC, sõiduasendid ja muu selline," ütles motokoolitaja Raul Vahar. "Kui oskad aeglaselt sõita, siis oskad ka kiiresti sõita. Autos on ju lihtne, istud ja sul on neli ratast all, aga mootorrattal pead tegema kõiki asju korraga, hoidma tasakaalu, pidurdama, planeerima oma sõidujoont. Aeglussõit on A ja O!"

Rattataltsutamises osavaks saamiseks tuleks alustada jalgrattaga sõitmisest, soovitas Viljar Raudauk, kes on mootorrattaga aeglaselt sõitmises Eesti üks paremaid.

"Tuleb leida hea kerge masin endale. Ja alguses ongi jalgratas kõige parem, sellega saad tunnetuse kätte. Kõik ostavad endale kohe võimsad ja rasked rattad, siis ongi nendega jube keeruline alustada ja hästi sõitma õppida. Mina olen alustanud järk-järgult, näiteks seesama võrr oli minu esimene masin. Ja ma olen läinud järjest kõrgemale," rääkis Raudauk.

Motomatkajaid ühendab teel olemise rõõm, ütles kokkutuleku peakorraldaja Mari Öö Sarv. "Kulgemine, et kui sa paned mootorratta peale kõik asjad, mis sul on eluks vaja – sul on seal öömaja, sul on seal köök, sul on seal söök, sul on seal soojad riided, sul on seal vihmariided –, siis oled täiesti sõltumatu. Ja kui vaatad, et on ilus koht, oo, jääme siia, siis saad seda alati teha. See on selline mõnus vabadus."

Kokkutulek Motosügis toimus sel aastal 26. korda.