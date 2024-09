Helen kavatseb järgmise kümnendi jooksul rajada Helsingisse tuumajaama

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome energiaettevõtte Helen tahab rajada Helsingisse tuumajaama ning firma juht Olli Sirkka loodab, et pealinn saab jaama juba enne 2035. aastat.

Helen plaanis juba varem tuumajaama rajamist Helsingisse, esimest korda tuli see jutuks juba mitu aastat tagasi. Nüüd on ettevõtte aga loonud päris tegevuskava, sellega tahab firma anda märku, et sel on elektrit tootva tuumajaama rajamisega tõsi taga.

Ettevõte on juba palganud tuumaenergiaga seotud ekspertide rühma ning kiirendas jaama rajamise plaane veelgi. Kui varem rääkis Sirkka, et jaam võib tulla 2030. aastate teises pooles, siis nüüdseks on seatud veelgi ambitsioonikam eesmärk, vahendas Helsingin Sanomat.

"Usun, et enne 2035. aastat ehitatakse Helsingisse tuumajaam," ütles Sirkka

Tema sõnul kaardistatakse nüüd Helsingis kõik võimalikud kohad, kuhu võiks tuumajaam tulla. Seejärel tehakse otsus jaama ehitaja osas, mis võib tulla 2026. aasta lõpus. Sirkka sõnul kaalub firma kõiki firmasid, mis tegelevad väikeste tuumajaamade ehitamisega.

Tema sõnul eeldab Heleni strateegia tuumaelektrijaama loomist, kuna firma tahab vähendada heitkoguseid. Tema sõnul kavatseti kõigepealt lõpetada kivisöe kasutamine ning asendada see bioenergiaga. Peagi sai selgeks, et sellest ei piisa ja firma tahab ka puidu põletamisest loobuda.

Linnas kasvab nõudlus elektri järele, kavas on vesiniku tootmine, ka soojuspumbad kasutavad elektrit. Helen teeb veel suuri investeeringuid taastuvenergiasse, rajatakse päikesejaamasid ja tuuleparke. Firma tahab nii mitmekesistada oma tootmist ja kavatseb tulevikus ära kasutada elektrihinna suuri kõikumisi.