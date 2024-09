Pikki ööistungeid riigikogus sel sügisel oodata ei tasu

Riigikogu plaanib sügisel menetleda õige mitut suure kaaluga eelnõu, kus erakondadel on eri arvamus ja nägemus.

Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et vaidlused puudutavad kindlasti maksuküsimusi, aga ka eelarvet.

"Ma arvan, et see ei üllata kedagi, sest eelarve juures on alati olnud vaidlus. Opositsioon ja koalitsioon näevad seal väga harva ühiseid jooni ning pigem on seal ikka suusad olnud risti. Kliimaseadus saab palju tähelepanu ja arvan, et ka seal tuleb palju vaidlusi, sest see on täiesti uus seadus, uus suund tulevikku vaadates. Ja ma arvan, et tegelikult ka sotsiaalvaldkonna muudatused, näiteks vanemahüvitis ja üksi elava pensionäri toetuse muutmine," lausus Pillak.

Riigikogu opositsioon on varem kasutanud mitut moodust, kuidas koalitsiooni toetatud seaduseelnõude vastuvõtmist takistada. Ühe võimalusena pakkus opositsioon eelnõudele välja kümneid või koguni sadu muudatusettepanekuid, mille hääletamist siis suures saalis vaheaegadega venitati.

Enam see nii lihtne ei ole. Koalitsioon on ei luba muudatusettepanekute hääletamiseks enam vaheaegu võtta ning riigikohus jättis juunis EKRE kaebuse selle kohta läbi vaatamata, hinnates, et riigikogu töö on eeskätt riigikogu enda otsustada.

EKRE esimees Martin Helme lausus, et sel sügisel obstruktsioon enam võimalik ei ole.

"Kõik need kõige tavapärasemad obstruktsioonimeetodid on tasalülitatud. Järele on jäänud infotund, mida me kindlasti väga usinasti kasutame igal kolmapäeval, on arupärimised, mis ka ei tööta enam nii, nagu vanasti, sest meie arupärimisi ei tooda tähtajaliselt saali, nad kaotavad tihtilugu oma aktuaalsuse ja muutuvad vanaks. Ühtlasi ka valitsuse eelnõude puhul valitsuse ministrite grillimine," märkis Helme.

Ka riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et sel sügisel ööistungit korraldada oleks küll võimalik, kuid siiski tüsilik, sest koalitsioon võib selle igal hetkel katkestada.

"Ega opositsioonil jääbki ainult tegeleda heade ideede väljakäimisega. Ka seekord, uue hooaja alguse puhul anname uuesti sisse pangamaksu," lausus Laats.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder sõnas, et see, kuidas riigikogu edasi töötab, selgub töö käigus. Plaani siiski näiteks kuidagi riigikogu töö piire edasi kombata Isamaal praegu ei ole.

"Ei, meil ei ole selles mõttes mingisugust plaani välja töötatud, et kuidas tembutada parlamendis või leida obstruktiivseid vahendeid parlamendi töö takistamiseks või kuidagi venitada. Me tahaksime avatud parlamentaarset arutelu ja see eeldab ikkagi, et meil on olemas oma eelnõud, algatused ja alternatiivsed ettepanekud ning selle nimel me töötame," märkis Seeder.