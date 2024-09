Tuuleenergia ettevõtteid, kes soovivad Rootsi rannikul merre turbiine ehitada, on palju.

Samas on kuulda nurinat. Viimaste aastate inflatsioon ja kõrged intressimäärad on muutnud paljud projektid kallimaks, loamenetlused on pikad ja tüütud ning riik abi ei paku. Margitta Otsmaa