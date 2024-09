Ilm püsib soe, kuid läheb sajusemaks

Lähipäevil on päevasoe jätkuvalt üle 20 kraadi, kuid paiguti sajab vihma.

Teisipäeva öö on Mandri-Eestis selge ja vähese, saartel vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub kagust 4 kuni 10, saartel ja rannikul iiliti 16, pärast keskööd saartel ja läänerannikul 10 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 15, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommikul on Mandri-Eestis pilvi vähe, saartel enam, kuid ilm on kõikjal sajuta. Puhub kagutuul 4 kuni 10, iiliti 13, saartel ja läänerannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on hommikul 14 kraadist Võrus 19 kraadini saartel.

Päeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb ning saartel ja mandri lääneservas sajab ka vihma. Tuul puhub kagust 4 kuni 10, iiliti 15, saartel ja läänerannikul 10 kuni 15, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on päeval 21 kuni 26, saartel ja läänerannikul 17 kuni 20 kraadi.

Kolmapäev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning mõnel pool võib ka äikest olla. Kuigi neljapäeval pilvisus ajutiselt hõreneb, jätkub vihmane ilm tegelikult nädala lõpuni. Reedel võib Kagu-Eestis ka äikest olla. Keskmine õhutemperatuur püsib endiselt 20 kraadist kõrgemal.