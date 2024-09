10. septembril on leidnud aset 76 lahingut, teatas Ukraina relvajõudude peastaap. Hoolimata suurtest kaotustest üritab vaenlane jätkuvalt Ukraina kaitseliinidest läbi murda.

Oluline teisipäeval, 10. septembril kell 18.52:

- Teisipäeva jooksul on Venemaa ja Ukraina vahel toimunud 76 lahingut;

- Venemaad tabas ulatuslik droonirünnak;

- Zelenski kuulas aruandeid Ukraina energiataristu kaitsmise kohta;

- Venemaa ründas viimase päeva jooksul energiataristut kaheksas Ukraina piirkonnas;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit;

Teisipäeva jooksul on Venemaa ja Ukraina vahel toimunud 76 lahingut

10. septembril on seni leidnud aset 76 lahingut, teatas Ukraina relvajõudude peastaap, vahendas Ukrinform.

"Olukord rindel on jätkuvalt keeruline ja pingeline. Vaatamata suurtele kaotustele üritab vaenlane jätkuvalt murda läbi Ukraina kaitseliinidest. Täna on olukord kõige kuumem Kurahhove ja Pokrovski sektorites. Päeva jooksul on toimunud kokku 76 lahingut," seisab teates.

Peastaabi andmetel jätkuvad vaenlase suurtükilöögid ja õhurünnakud Sumõ ja Tšernihivi oblasti piirialadel. Täna tulistati üle piiri Mõkolaivka, Malušõne, Halahhanivka, Popivka, Tovstodubove ja Oleksandrivka asulaid. Lisaks visati vaenlase poolt 20 liugpommi Hremjatši, Pustohorodi, Hluhivi, Ritški, Pavlivka ja Mõkolaivka asulatele.

Samuti korraldasid sissetungijad täna kaheksa õhurünnakut Kurski piirkonnas.

Harkivi sektoris ründasid Vene sissetungijad Ukraina kaitseliine Vovtšanski lähedal. Üks lahing jätkub endiselt.

Kupianski sektoris viis vaenlane läbi viis rünnakut Ukraina positsioonidele Sõnkivka ja Lozova lähedal. Ukraina sõdurid hoiavad seal kindlalt kaitseliine.

Lõmani sektoris korraldas Vene armee 16 rünnakut Ukraina positsioonidele Druželiubivka, Tverdohlibove, Nevske, Makiivka, Novosadove ja Torske lähedal. Üksteist kokkupõrget on lõppenud, viis lahingut käivad veel.

Siverski sektoris tõrjusid Ukraina kaitsjad Verhniokamjanske, Hrõhorivka ja Spirne asulate lähedal üheksa vaenlase rünnakut.

Kramatorski sektoris korraldasid sissetungijad kolm rünnakut Ukraina vägede positsioonidele Ivanivske ja Kalõnivka lähedal. Praegu käib üks lahing ning olukord on kontrolli all.

Toretski sektoris on vaenlase rünnakute arv kasvanud viieni. Vaenlane koondas oma jõud Datšne, Toretski ja Nelipivka ümbrusesse, kus Ukraina kaitsevägi tõrjus kaks rünnakut, kolm lahingut käivad veel. Venelased kasutavad selles piirkonnas aktiivselt lennuväe tuge, eriti pideva pommitamise all kannatavad Toretsk ja Ivanopillia.

Pokrovski sektoris on vaenlane, lennuväe toel, teinud 14 katset Ukraina kaitsjaid positsioonidelt välja suruda Novooleksandrivka, Vozdvõženka, Svõrõdonivka, Hrodivka, Ivanivka, Novohrodivka, Mõkhailivka ja Marõnivka lähedal. Ukraina väed hoiavad rünnakud tagasi ja on seni tõrjunud 11 vaenlase rünnakut, kolm lahingut kestab veel. Vaenlase kaotusi täpsustatakse.

Lahingud jätkuvad Krasnohorivka, Heorhiivka, Ukrainski, Antonivka ja Kostiantõnivka lähedal Kurahhove sektoris. Uuendatud andmete järgi on täna registreeritud 14 vaenlase rünnakut, millest kolm kestab veel.

Vaenlane ei ole Vremivka sektoris veel aktiivseid pealetungioperatsioone läbi viinud, kuid nad pommitavad Ukraina positsioone ja asulaid ning korraldavad õhurünnakuid.

Orikhivi sektoris tegid venelased ühe ebaõnnestunud katse rünnata Ukraina üksusi Mali Štšerbakõ lähedal.

Prõdniprovske sektoris tegi vaenlane viis ebaõnnestunud katset Ukraina sõdureid positsioonidelt välja suruda.

Venemaad tabas ulatuslik droonirünnak

Venemaa võimud teatasid teisipäeva varahommikul ulatuslikust droonirünnakust mitmele Venemaa linnale ja piirkonnale. Okupeeritud Krimmis toimusid plahvatused, ajutiselt suleti ka mitu Moskva lennujaama, vahendas Ukrainska Pravda.

Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz kurtis sotsiaalmeedias, et Ukraina korraldas oblasti vastu ulatusliku droonirünnaku.

Droonidest teatati veel Belgorodis, Kurskis, Orjolis, Voronežis, Tulas ja Kaluga piirkonnas.

Hiljem teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et teel pealinna suunas tulistati alla ligi tosin drooni. Sobjanin seletas, et päästeteenistused tegutsevad Ramenskoje linna lähistel, kus puhkes tulekahju. Linn asub Moskva oblastis ja jääb pealinnast umbes 45 kilomeetri kaugusele.

Vnukovo lennujaamas lükati edasi ligi 30 lennureisi, drooni rususid leiti ka Žukovski lennujaama lähistelt, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa võimud teatasid hiljem, et õhutõrje tulistas ööl vastu teisipäeva alla 144 Ukraina drooni. 20 drooni tulistati alla Moskva kohal. Moskva oblasti kuberner väitis veel, et Ukraina droonirünnakutes hukkus üks inimene.

Zelenski kuulas aruandeid Ukraina energiataristu kaitsmise kohta

President Volodõmõr Zelenski kuulas esmaspäeval ülemjuhataja staabi koosolekul aruandeid Ukraina energiataristu kaitsmise kohta Venemaa rünnakute eest ja Ukraina positsioonide kaitsmisest rindel, teatas uudistekanal Ukrinform.

"Pidasin staabi koosoleku, kus arutati mitmeid võtmeküsimusi. Peateemadeks olid energiainfrastruktuuri kaitsmine Venemaa rünnakute eest ja olukord rindel. Käsitlesime põhjalikult vägede varustamist muu hulgas suurtükkidega, mille seas meie Bohdana haubitsad," rääkis president.

Riigipea kinnitusel on iga objekti jaoks määratud selged tähtajad ja nõuded nii füüsilise kaitse ning ka õhutõrje osas.

"Sama selget lähenemist vajame kõigi vajalike meetmete rakendamisel. Vastutus selle eest on igati ja täiesti isiklik ning seda nii kaitsekonstruktsioonide ehitamisel ja ka õhutõrjesüsteemide toimimisel," rõhutas Zelenski.

President lisas, et praegu käivad tööd Ukraina lahingubrigaadide ja reservbrigaadide varustamiseks.

ÜRO inimõigusvolinik Volker Türk mõistis varem päeval hukka Venemaa pidevad rünnakud Ukraina energiataristule ja ütles, et kardab eeloleval talvel Ukraina tsiviilelanike pärast.

Venemaa ründas viimase päeva jooksul energiataristut kaheksas Ukraina piirkonnas

9. septembril tulistasid Vene väed tsiviilenergia taristut Dnipropetrovski, Donetski, Mõkolaivi, Poltava, Sumõ, Harkivi, Hersoni ja Tšernihivi piirkondades, teatas energeetikaministeerium, vahendab Ukrinform.

Vene rünnakud põhjustasid alajaamade katkestusi Dnipropetrovski ja Sumõ piirkondades ning õhuliinide katkestusi Tšernihivi ja Poltava piirkondades. Donetski piirkonnas sai kahjustada kaevanduse varustus.

9. septembril taastasid energiavõrgud elektri ligi 101 400 tarbijale, kes kaotasid selle lahingute ja tehniliste probleemide tõttu. Hommikuse seisuga oli 545 asulat elektrita.

10. septembri hommikul oli Donetski piirkonnas elektrita üle 138 000 tarbija, Zaporižžjas 3700, Sumõs 8100, Harkivis 40 700, Tšernihivis 2100 ja Mõkolaivis 1100 tarbijat.

Hersonis oli elektrita üle 3200 tarbija ja regioonis kokku üle 25 000 tarbija.

Dnipropetrovski piirkonnas oli 2300 tarbijat tehnilistel põhjustel ilma elektrita. Zaporižžjas jättis halb ilm elektrita üle 3000 tarbija.

Teatati, et elektritarbimise piiranguid 10. septembril ei kehtestata.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 627 790 (võrdlus eelmise päevaga +1380);

- tankid 8640 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 16 925 (+19);

- suurtükisüsteemid 17 880 (+50);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1180 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 942 (+0);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 933 (+36);

- tiibraketid 2591 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 330 (+68);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3053 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.