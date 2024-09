USA näitleja James Earl Jones suri 93-aastasena

Näitleja tegi kuue aastakümne jooksul viljaka ja mitmekülgse karjääri mängides kümnetes kassahittides.

Jones andis näiteks hääle ka kuningas Mustaphale Disney animafilmis "Lõvikuningas" ("Lion King"). Näitleja mängis samuti kuningas Jaffe Jofferit Eddie Murphy komöödias "Prints Zamundast" ("Coming to America").

Jones võitis kolm Tony auhinda, kaks Emmyt ja Grammyt ja samuti Oscari elutöö eest. 1971. aastal sai temast Sidney Poitieri järel teine mustanahaline mees, kes kandideeris parima meesnäitleja Oscarile.

Jonesi filmidebüüt toimus 1964. aastal leitnant Zoggina Stanley Kubricku külma sõja satiiris "Dr. Strangelove ehk Kuidas ma lõpetasin muretsemise ja õppisin armastama pommi" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb").