Soome valitsus kaalub veinide lubamist toidupoodide lettidele

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium ning töö- ja majandusministeerium on valinud planeeritud muudatuse hindajaks Antti Neimala. Neimala on töötanud muu hulgas osakonnajuhatajana töö- ja majandusministeeriumis ning konkurentsi- ja tarbijakaitseameti peadirektori ja tarbijakaitseametnikuna.

Soome ettevõtjad ja kaubanduskoda on toetanud Alko monopoli kaotamist. Alko on Soome riigile kuuluv ettevõte, millele kuulub alkohoolsete jookide riiklik jaemüügimonopol. See tähendab, et ainult Alkole on antud õigus müüa kangeid alkohoolseid jooke. Muus osas on toitlustusasutustel ja toidupoodidel õigus müüa kääritusmeetodil valmistatud kuni kaheksa mahuprotsendilise alkoholisisaldusega alkohoolseid jooke ning muul viisil valmistatud kuni 5,5- mahuprotsendilise alkoholisisaldusega jooke.

Peaminister Petteri Orpo valitsusprogrammi eesmärk on avada turge ja suurendada konkurentsi teatud tegevusaladel, sealhulgas alkoholi müügis. Käivitatud uuring ei ole iseenesest üllatav, kuna selles on valitsusprogrammis kokku lepitud.

Uuring peab valmima 15. märtsiks, enne valitsuse 2025. aasta kevadist vahekoosolekut. Ajakava on seatud nii, et kokkuleppele jõudmisel saaks muudatus veel selle valitsuse ajal teoks.

Uurimiskomisjoni ülesanne on uurida võimalusi veinimüügi vabamaks muutmisel. See hindab vabastamise mõju muu hulgas rahva tervisele ja heaolule, töötajatele, ettevõtlusvabadusele, turu toimimisele ja konkurentsile, alkoholi järelevalvele, avalikule rahandusele ning sisemisele julgeolekule ja korrale.

Uurimistööd juhib ja jälgib juhtrühm, mille esimees on osakonnajuhataja Taneli Puumalainen sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumist ning aseesimees osakonnajuhataja Jan Hjelt töö- ja majandusministeeriumist.