Riigieelarve kokkulepped tulevad järgmise nädala lõpus

"Minu teada meie kokkulepe on see, et järgmise nädala lõpus ehk siis neljapäeval on see, kus me kõik lõplikud kokkulepped teeme," kommenteeris Läänemets. "Nii et praegu saab mingisuguse indikatiivse tunnetuse võib-olla kätte, aga tegelikult väga paljud olulised otsused tuleb järgmisel neljapäeval teha."

ERR küsis rahandusminister Jürgen Ligilt (RE), kas rahandusministeerium on leidnud enda vastutusalas kärpekohti.

"Mul ei ole neid enam silme ees, aga meil on ka vaidlusi siin, et kas kõike, mida rahandusminister on välja käinud, tohiks teha. Minu arust see ei ole teiste asi. Mul ei ole põhjendusi esitatud, aga me püüame loomulikult maksimaalselt säästa oma kompetentsi, oma inimesi ja koomale tõmmata kulud nagu on kokku lepitud," rääkis Ligi.

Ligi sõnul on vaidluskoht, kas ka maksuametnikud lähevad siseturvalisuse erandi alla. "Ma ei tohi olla selle erandi eestvedaja, kuna igaüks tahaks ennast julgeoleku nähtuseks nimetada," märkis ta.

Kärpimisi maksuametnike arvelt Ligi ei poolda.

"Paralleele on teisigi, aga maksuametil on lihtsalt see üks hea omadus – ta on ainus, kes valitsust toidab," täheldas Ligi. "Ja selle poolest ma olen ikkagi selle seisukoha välja öelnud, et me ei tahaks. Meil on palju suuremad ülesanded kui enne. Ja selle tohuvabohuga, mis maksude üle on – vähemate inimestega seda teha on keeruline."