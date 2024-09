Rootsi uueks välisministriks nimetati Maria Malmer Stenergard

Jessica Rosencrantz, samuti Mõõdukast parteist, nimetati Rootsi uueks Euroopa Liidu ministriks, kui Kristersson esitles oma uut valitsust Rootsi parlamendile.

Rosencrantz asendab Jessika Roswalli, kes on esitatud Rootsi järgmiseks EL-i volinikuks.

43-aastane Malmer Stenergard oli Rootsi valitsuse sisserändepoliitika ümberkorraldamise esindaja. Tegemist oli radikaalse muutusega, mis viidi läbi koostöös parempoolsete Rootsi Demokraatidega ja mida mõned inimõiguste kaitsjad on kritiseerinud.

Kristerssoni valitsus, mis sõltub oma püsimiseks Rootsi Demokraatide toetusest, plaanib sel kuul esitatavas eelarve eelnõus vähendada tulumakse, keskendudes samal ajal jõugukuritegevuse ohjeldamisele ja varasemate liberaalsete sisserändepoliitikate tagasipööramisele.

"Valitsus viib praegu ellu paradigmanihet ja mõju on juba selge. Varjupaigataotlejate arv on järsult langenud ja eeldatavasti jääb see tänavu 2000 aastate madalaimale tasemele," ütles ta parlamendile.