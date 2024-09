Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik kehtestavad Iraanile sanktsioonid

"See on järjekordne eskalatsioon Iraani sõjalises toetuses Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu ning toob kaasa Iraani rakettide jõudmise Euroopa pinnale, suurendades Ukraina rahva kannatusi," seisab Pariisi, Berliini ja Londoni ühises avalduses.

"Me astume koheselt samme, et tühistada Iraaniga sõlmitud kahepoolse lennuliikluse kokkulepped. Lisaks taotleme märkimisväärsete üksuste ja isikute sanktsioneerimist, kes on seotud Iraani ballistiliste rakettide programmiga ja nende rakettide ning teiste relvade tarnimisega Venemaale," lisati avalduses.

Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik teatasid ka, et nad püüavad kehtestada sanktsioonid Iraani riiklikule lennufirmale Iran Air.

EL-i esindaja sõnul on saadud usaldusväärset teavet Iraani ballistiliste rakettide tarnimise kohta Venemaale. "Need raketid aitavad tõenäoliselt kaasa Venemaa eskaleeruvale pommitamiskampaaniale Ukraina tsiviilelanike, linnade ja tsiviiltaristu vastu, suurendades veelgi tsiviilohvreid ja hävingut," lisas ta.

"Selline toetus Venemaa terroriseerimiskampaaniale Ukraina elanikkonna vastu toob kaasa tugeva EL-i vastuse," ütles esindaja, lisades, et EL on juba esitanud mitmeid meetmeid liikmesriikidele, mis vajavad üksmeelset heakskiitu.

Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Georgi Tõhhõi sõnul hoiatas Kiiev Iraani, et kui see tarnib Venemaale rakette, on sellel karmid tagajärjed. "Kõik valikud on laual," ütles ta teisipäevasel pressikonverentsil Kiievis, kui temalt küsiti, kas Ukraina katkestab diplomaatilised suhted.

USA välisminister Antony Blinken lubas samuti uusi USA sanktsioone Teherani vastu. "See areng ja Venemaa ning Iraani kasvav koostöö ohustab Euroopa julgeolekut," ütles Blinken teisipäeval.

USA ja EL on juba kehtestanud arvukalt sanktsioone Iraani vastu selle tuumaprogrammi, inimõiguste rikkumiste ja toetuse eest Kremlile Ukraina sõjas.

"Kutsume Iraani üles koheselt lõpetama kogu toetuse Venemaa sõjale Ukraina vastu ning peatama oma ballistiliste rakettide arendamise ja tarnimise," ütlesid Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.