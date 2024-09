Kolmapäev toob mitmele poole hoovihma

Kolmapäeva öö on pilves selgimistega ning vihmasadu levib Lääne-Eestist aeglaselt ida-kirde suunas üle maa. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 12 kuni 17 kraadi.

Hommikul sajab laialdaselt vihma. Üksnes saartel ja Virumaa idaservas esineb ka selgemat taevast ning sajuvõimaluski on seega väiksem. Puhub kagutuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 13 ja 17 kraadi vahele.

Päev on pilves selgimistega, õhtul muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, saartel iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17 kuni 22 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus kohati vahelduv, kohati vähene. Mõnel pool sajab hoovihma ning Kagu-Eestis võib ka äikest olla. Reedel pilvisus tiheneb, hoovihmasid on oodata juba laialdasemalt ning püsib ka äikeseoht. Nädalavahetusel piilub pilvede vahelt paiguti ka päikest. Siiski, kohatised hoovihmad jätkuvad ning äikesevõimalus püsib. Sooja on töönädala lõpus keskmiselt 21, laupäeval 23 ning pühapäeval 24 kraadi.