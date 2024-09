Oluline kolmapäeval, 11. septembril kell 5.50

- Blinken: Ukraina võib saada loa USA rakettide tulistamiseks Venemaale;

- Deepstate: Venemaa ründab Ukraina positsioone Kurski oblastis

Blinken: Ukraina võib saada loa USA rakettide tulistamiseks Venemaale

President Joe Biden ei välista loa andmist Ukrainale tulistada rakette sügavale Venemaa territooriumile, lausus USA välisminister Antony Blinken teisipäeval Sky Newsile, vastates küsimusele, kas Ühendriigid võiksid taolist sammu kaaluda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud USA-d ja teisi lääneliitlasi korduvalt üles lubama Kiievil kasutada Venemaa sihtmärkide tabamiseks kaugmaarakette, et tugevdada survet Moskvale sõja lõpetamiseks.

Blinkeni sõnul on Ühendriigid sõja algusest saadik taganud, et Ukrainal oleks vajalikul hetkel kõik vajalik Venemaa agressiooni tõhusaks tõrjumiseks.

Ta lisas, et Washington on pidanud arvestama ka muude teguritega nagu näiteks, see, kas Ukraina väed saavad kasutada ja hooldada lääneliitlaste pakutavaid "keerulisi süsteeme".

Minister jätkas: "Kõige sellega tuleb nende otsuste tegemisel arvestada. Kuid võin teile öelda, et me oleme adapteerunud ning kohandanud sel teel iga sammu ning jätkame samal moel – nii et see pole praeguses etapis välistatud."

"Me ei välista kunagi. Ent kui me selle otsuse langetame, tahame olla kindlad, et see saab tehtud moel, mis aitaks kaasa sellele, mida ukrainlased üritavad saavutada."

USA tarnis Ukrainale mullu septembris väikese arvu ATACMS-e, mille lennukaugus on umbes 300 kilomeetrit.

Deepstate: Venemaa ründab Ukraina positsioone Kurski oblastis

Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud teatasid, et Ukraina vägede olukord Kurski oblastis läheb keerulisemaks.

Deepstate teatas, et venelased ründavad aktiivselt Ukraina vägede positsioone.

Rünnakud toimuvad Kurski rindesektori vasakul tiival. Venelased viivad sõjatehnikat üle Seimi jõe ning Korenevo lähistel käivad lahingud.