Pakosta sõnul ei saa peretoetusi lähiaastatel vajaduspõhiseks teha

Selle tarbeks lepiti valitsuses kokku, et riigi andmekogud korrastatakse ning tagatakse nende ristkasutus. Eelarvekõneluste raames on Eesti 200 juht Kristina Kallas öelnud, et soovib näha selget ajakava, millal võiks peretoetused vajaduspõhiseks muutuda. Madis Hindre uuris Kallase erakonnakaaslaselt justiits- ja digiministrilt Liisa-Ly Pakostalt, kuivõrd realistlik on peretoetuste vajaduspõhiseks muutumine 2027. aastaks.