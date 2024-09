Tallinna Linnamäe keskuse omanik kaebas poe sulgenud Prisma kohtusse

Lasnamäel Linnamäe keskuses oma kaupluse sulgenud Prisma keeldus ERR-ile asja kohta täpseimaid kommentaare andmast põhjendusega, et ärivaidlus keskuse omanikuga on jõudnud kohtusse.

Lühidalt märkis Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä, et Prisma püüdis heas usus leida korduvalt koos kinnistu omanikuga mõlemale poolele sobilikku lahendust, kuid keskuse omanik ei olnud valmis nendega koostööd tegema.

"Tegemist on ärivaidlusega, mis puudutab üürilepingu lõpetamist ega oma laiemat tähendust, hoolimata kinnistu omaniku katsetest Prismat valeväidetega survestada," ütles Kilpiä.

Kilpiä sõnul on üheks survestamise osaks varem ka Eesti meedias kajastatud pankrotiavaldus. "Prismat ei ähvarda mitte mingil juhul pankrot. Prisma Peremarket kuulub S-Groupi, mis on Soome suurim jaekett ning riigi üks suurim ettevõte, mille käive oli eelmisel aastal 14,2 miljardit eurot," sõnas Kilpiä.

Kommentaaridega oli lahkem Linnamäe kaubanduskeskuse omaniku L95 OÜ juhatuse liige Vitali Kõllomets, kelle sõnul viis Eesti Prisma halb juhtimine olukorrani, et Prisma tahtis nendega rendilepingu ennetähtaegselt lõpetada.

"Esmased kahtlused tekkisid siis, kui nägin, kui lohakas see pood välja näeb – tühjad kastid põrandal riiulite vahel jalus ja veel sellistes kogustes, mida ma pole üheski teises supermarketis varem näinud. Ja nii kogu aeg, mitte mõnel üksikul päeval. Supermarketi klientide jaoks on selline olukord ju täielik õudus. Rääkisin olukorrast korduvalt Prisma siinsele juhtkonnale, kuid nemad ei pidanud seda veidraks," kirjeldas Kõllomets Linnamäe Prismas valitsenud olukorda.

Kõllometsa sõnul pidi Prisma pikaajalise üürilepingu järgi supermarketit aktiivselt pidama kogu üüripinna ulatuses keskuses, mis rajati nende enda suuniste ja soovide järgi.

"Vähem kui pool aastat peale avamist tekkis Prismal soov müügipinda vähendada. See oli tõenäoliselt õige suund, sest nii suure poe avamine vajab alati esmalt asukoha ja turuolukorra kaardistamist. Ju siis Prisma Eesti juhtkond ei osanud ärianalüüsi enne üürilepingu allkirjastamist piisava põhjalikkusega teha," lisas Kõllomets.

Kõllomets rääkis, et leidis Prismale ise rahvusvahelise allüürniku, kes oli valmis Prismalt osa pinnast endale võtma.

"Ilmselt oleks tekkinud ka sünergia kahe poe vahel, kuid Prisma lihtsalt loobus allüürilepingu allkirjastamisest. Veelgi enam, Prisma hakkas käituma väga kummaliselt ja jäigalt – mulle öeldi, et ma teeks lepingu otse selle uue tegijaga. Prisma tahtis sellega enda kohustused ja äririski teiste kraesse väänata, mida ei saa pidada eetiliseks. Ja siis alustas Prisma oma outleti ja "supermarket-vaid-ühel-riiulil" mängu, kus Prisma vähendas omavoliliselt oluliselt müügipinda ja kaubavalikut, põhjendades, et see vastab paremini kaubanduskeskuse külaliste tarbimiseelistustele," sõnas Kõllomets.

Kõllometsa sõnul langes sellise kaubavaliku pakkumise tagajärjel keskuse külastatavus ligi 70 protsenti.

Kõllomets rõhutab, et peab Prisma Soome emaettevõtet S-Gruppi igati lugupeetud ja vastutustundlikuks ettevõtteks.

"Ma ei ole kuulnud, et nad oleks kunagi jätnud oma kohustused täitmata. Kahjuks ei saa kuidagi sama öelda Eesti tütarettevõtte juhtimise kohta. Prisma Eesti juhtkond taotleb nüüd kohtumenetluse kinniseks kuulutamist, mis minu hinnangul näitab vaid, et nad üritavad enda tekitatut avalikkuse eest varjata. Ma ei saa nõus olla, sest see ei ole aus, läbipaistev ja vastutustundlik tegevus. Kogu lugu on ju löök ka nende emaettevõtte mainele Soomes, mis on tõesti kahetsusväärne," sõnas ettevõtja.

Kõllomets rääkis, et Prisma pakkus kaubakeskuse omanikele ka hüvitist ennetähtaegse lahkumise eest.

"Kuid selle suurus viitas, et nad lihtsalt ei saanud enda tekitatud kahju ulatusest aru. Üürilepingu omavolilist ülesütlemist põhjendavad nad näiteks planeedi päästmise sildiga, et nad pidid palju toitu ära viskama, millega kaasnes negatiivne keskkonnamõju. Nõus, kuid see on ju poeketi enda ärijuhtimise küsimus, mis ei anna Prisma Eesti juhtkonnale alust enda võetud lepinguliste kohustuste räigeks rikkumiseks," sõnas Kõllomets.

Kõllomets ütles, et L95 OÜ nõuded Prismale on väga lihtsad – täita enda üürilepinguga võetud kohustusi ehk opereerida supermarketit ja lepingujärgselt tasuda üüri- ja kõrvalkulude maksed.

"Kui Prisma loobub sellest, siis ta peab hüvitama kogu tekitatud kahju. Kohus on paralleelselt menetlusse võtnud ka Prisma Peremarketi pankrotiavalduse," ütles Kõllomets.

Prisma Peremarket avas kogu öö avatud Linnamäe supermarketi 19. augustil 2021. "Eesti jaekaubandusturu hinnaliidrina on Prisma tulek kindlasti oodatud sündmus," ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä toona.

Jaanuaris 2024 teatas Prisma, et sulgeb kuu lõpus Linnamäe keskuses tegutseva poe.