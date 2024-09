Opositsioon on valitsuse eelarvepoliitika suhtes ülikriitiline ja soovitab plaanitud maksutõusud ära jätta. Kuidas leida järgmisteks aastateks puuduolev raha? Kui palju peaks investeerima riigi kaitsevõimesse? Kui sisulised on olnud senised kärped? ETV "Esimeses stuudios" on täna Isamaa esimees Urmas Reinsalu.