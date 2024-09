Teheran eitab rakettide tarnimist Venemaale

"Taaskord tegutsevad USA ja E3 vigase luureinfo ja eksliku loogika alusel. Iraan ei ole tarninud Venemaale ballistilisi rakette. Punkt. Sanktsioonid ei ole lahendus, vaid osa probleemist," kirjutas Araqchi postituses platvormil X.

E3 koosneb Suurbritanniast, Saksamaast ja Prantsusmaast.

USA välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval, et Venemaa on saanud Iraanilt ballistilisi rakette ja tõenäoliselt kasutab neid Ukrainas mõne nädala jooksul. Tema sõnul ohustab Moskva ja Teherani koostöö laiemat Euroopa julgeolekut.

USA, Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa kehtestasid teisipäeval Iraanile uued sanktsioonid, sealhulgas meetmed riikliku lennufirma Iran Air vastu.

Ka Kreml eitab, et Iraan on Venemaale rakette tarninud, öeldes, et väited relvade tarnete kohta on alusetud.

Samal ajal kutsus Holland Iraani suursaadiku välja ning Hollandi välisminister Caspar Veldkamp teatas X-is, et kutsub üles kehtestama uusi, jõulisi EL-i sanktsioone.