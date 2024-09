Riigile kuuluvatesse sadamatesse ehitatakse kaitserajatisi

Saarte Liinid ehitab riigile kuuluvates sadamates kaitserajatisi. Kihnu kaitsemuul on valmis, lähiaastatel ootab veel ees Ruhnu, Heltermaa ja Rohuküla kaitsemuuli ehitus.

Kliimaministeeriumi sõnul on kaitserajatised vajalikud saartega ühenduskindluse tagamiseks.

"Selleks ehitatakse kaitserajatis ette ja laev saab ohutult sinna ilma igasuguse takistuseta ja raskemate ilmastikuoludega silduda. Lisaks siis sellele aitab kaitserajatis pikendada sadamarajatiste eluiga," lausus kliimaministeeriumi merendusosakonna juht Jaak Viilipus.

150-meetrine Kihnu kaitsemuul ehitati valmis sel suvel.

"Ehitusega alustati juunis ja valmis sai augustis, kuskil kaks kuud läks ehitusega aega. Maksma läks see umbes miljon eurot. Materjali kulus kuskil 15 000 tonni. Nüüd võib öelda, et Kihnu sadam on varjusadam laevadele," ütles Saarte Liinide väikesadamate juht Jaanus Jürivete.

20 aastat Kihnu ja mandri vahet sõitnud Kihnu Virve kapten Vladimir Zenjov ütles, et muulil on kindlasti mõju.

"Kui loode- ja põhjatuuled on tugevad, siis ikka tegi siin lainetust. Sildumist võib-olla ei seganud, aga just seismist, ikka laine käis ja rappis laeva küll. Paremaks teeb see igal juhul asja. Eriti jahtide jaoks on see kõva asi, neid ikka siin loputas ilusti ja kõigutas," rääkis Zenjov.

Nelja sadama kaitserajatised lähevad kokku maksma üle 13 miljoni euro, millest suurema osa moodustab Euroopa toetusfondi raha.

"Praegu on ajagraafik selline, et Kihnu sai valmis, Ruhnu hange on välja minemas ja Rohuküla ja Heltermaa sadamate puhul valmistatakse ette projekti ja keskkonnamõjude hindamist," ütles Viilipus.

Ruhnu, Heltermaa ja Rohuküla kaitserajatised peavad valmis olema 2027. aastaks.