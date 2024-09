Ühendkuningriik ja USA teatasid uutest abipakettidest Ukrainale

Suurbritannia välisminister David Lammy teatas kolmapäeval, et Suurbritannia annab Ukrainale täiendavalt 600 miljoni naela (umbes 702 miljonit eurot) väärtuses toetust ja USA välisminister Antony Blinken teatas, et USA toetab Ukrainat üle 700 miljoni dollariga (umbes 658 miljonit eurot).

Suurbritannia valitsus teatas, et eraldab 242 miljonit naela (umbes 283 miljonit eurot) rahastust, sealhulgas humanitaarvajaduste jaoks, ning 484 miljonit naela (umbes 567 miljonit eurot) laenugarantiisid Maailmapanga laenudele, mille eesmärk on tugevdada majanduslikku stabiilsust, rahastades avalikke teenuseid nagu koolid ja haiglad, samuti pensionide ja avaliku sektori töötajate palkade maksmist.

Suurbritannia on juba pühendunud 3 miljardi naela (umbes 3,51 miljardit eurot) suurusele iga-aastasele sõjalisele toetusele Ukrainale nii kauaks, kui see vajalik on.

Lammy ütles oma avalduses, et uusim rahastus pakub elutähtsat toetust ukrainlastele, kes jätkavad Venemaa lakkamatute rünnakute talumist.

"Koos USA-ga seisame kindlalt Ukraina kõrval nii kaua, kui vaja," sõnas ta.

Suurbritannia teatas ka, et tarnib Ukrainale aasta lõpuks sadu täiendavaid õhutõrjerakette, kümneid tuhandeid suurtükimürske ja rohkem soomusmasinaid.

USA välisminister Antony Blinken teatas kolmapäeval, et USA annab Ukrainale üle 700 miljoni dollari (umbes 658 miljonit eurot) suuruse toetuse.

"USA rahastus hõlmab 325 miljonit dollarit (umbes 305,5 miljonit eurot) energiaalaseks abiks ja ligi 290 miljonit dollarit (umbes 272,6 miljonit eurot) humanitaarabiks," ütles Blinken pressikonverentsil.