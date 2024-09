Ka neljapäev tuleb soe, Ida-Eestis sajab vihma

Öö vastu neljapäeva on pilvisem lääne- ja idaservas. Enne keskööd on vihma võimalus suurem saartel, vastu hommikut Võrumaal. Kesksemal osal Eestist on selgemat taevast enam ja saju võimalus väiksem. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 11, öö hakul puhanguti 17 meetrit sekundis, Õhutemperatuur on 9 kuni 15, rannikul paiguti kuni 18 kraadi.

Hommikul on nii pilvi kui ka selgemat taevast. Vihma võimalus on suurem Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Päeval on vihma võimalus suur eelkõige Eesti idaservas, lääne pool on vihmahooge hõredalt ja harva. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, õhtu poole tuul vaibub. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi, sajupilvede all on paar kraadi vähem.

Reedel saame vihma, äikest on ka. Päeval on ida pool vaid üksikuid sajuhooge ja seal tõuseb õhusoe 25 kraadini, lääne pool on 20 kraadi ümber.

Laupäeval saab Lääne-Eesti vihma ja püsib äikeseoht. Ida pool on ilm kuivem ja suviselt soe.

Pühapäeval võib suvesoe ka mandri lääneserva jõuda.