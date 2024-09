Oluline neljapäeval, 12. septembril kell 10.23:

- Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist;

- Zelenski: Ukraina võit sõltub Ühendriikidest.

Ukraina tulistas alla veel ühe Vene hävitaja

Ukraina armee peastaap teatas neljapäeval, et riigi väed tulistasid kolmapäeval alla Vene hävitaja Suhhoi Su-30M.

Hävitaja lasti alla Musta mere kohal, kui seda tabas lask kaasaskantavast õhutõrjeraketisüsteemist (MANPADS), vahendas Ukrainska Pravda.

Üks Su-30M maksab umbes 50 miljonit dollarit. SU-30M on SU-30 edasiarendus, mis töötati juba NSVL-i ajal välja Suhhoi konstruktsioonibüroos.

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist ning ööl vastu neljapäeva kõlasid pealinnas Kiievis taas õhuhäiresireenid.

11. septembri hilisõhtul saatis Venemaa Ukraina suunas teele Shahedi droonid. Droone oli seejärel märgata Kesk-Ukrainas, kell 2.30 kõlas ka Kiievis õhuhäire, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva veel ka Sumõ oblastis asuvat Konotopi linna. Kohalik linnapea teatas, et Venemaa ründas linna elektritaristut ning mitu inimest sai vigastada.

Pole veel teada, millal linnas elektrivarustus taastatakse, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa on varemgi rünnanud rakettidega Konotopi energiataristut. Linnapea kutsus inimesi üles varuma ka vett, kuna järgmisel päeval veevarustus ajutiselt katkeb.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski: Ukraina võit sõltub Ühendriikidest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval USA välisministri Antony Blinkeni Kiievi visiidi ajal, et Ukraina plaan Venemaa alistada sõltub Washingtoni toest.

"Mis puutub võiduplaani, siis see sõltub peamiselt Ühendriikide toetusest. Ja ka teiste liitlaste omast," ütles Zelenski pressikonverentsil.

Zelensõi on viimasel ajal korduvalt palunud läänelt rohkem relvaabi ja kaugmaarakettide kasutamise piirangute tühistamist.

Ukraina välisminister toonitas kolmapäeval samuti, et kõik piirangud USA ja Briti relvade kasutamisele Venemaa vastu tuleb tühistada.

"On oluline, et kõik piirangud USA ja Briti relvade kasutamisele legitiimsete sõjaliste sihtmärkide vastu Venemaal tühistataks," ütles Ukraina välisminister Andri Sõbiha pressikonverentsil.

USA president Joe Biden on öelnud, et töötab selle nimel, et Ukraina saaks loa kasutada Ühendriikides toodetud kaugmaarakette rünnakutes Venemaa vastu. Biden kommenteeris teemat ajakirjanikele teisipäeval pärast seda, kui temalt küsiti, kas ta kavatseb tühistada piirangud Ukraina kaugmaarakettide kasutamisele.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1270 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 630 200 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 8653 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 16 955 (+17);

- suurtükisüsteemid 18 009 (+73);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1184 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 945 (+2);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 033 (+43);

- tiibraketid 2591 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 481 (+93);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3061 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.