Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist ning ööl vastu neljapäeva kõlasid pealinnas Kiievis taas õhuhäiresireenid.

11. septembri hilisõhtul saatis Venemaa Ukraina suunas teele Shahedi droonid. Droone oli seejärel märgata Kesk-Ukrainas, kell 2.30 kõlas ka Kiievis õhuhäire, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva veel ka Sumõ oblastis asuvat Konotopi linna. Kohalik linnapea teatas, et Venemaa ründas linna elektritaristut ning mitu inimest sai vigastada.

Pole veel teada, millal linnas elektrivarustus taastatakse, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa on varemgi rünnanud rakettidega Konotopi energiataristut. Linnapea kutsus inimesi üles varuma ka vett, kuna järgmisel päeval veevarustus ajutiselt katkeb.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski: Ukraina võit sõltub Ühendriikidest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval USA välisministri Antony Blinkeni Kiievi visiidi ajal, et Ukraina plaan Venemaa alistada sõltub Washingtoni toest.

"Mis puutub võiduplaani, siis see sõltub peamiselt Ühendriikide toetusest. Ja ka teiste liitlaste omast," ütles Zelenski pressikonverentsil.

Zelensõi on viimasel ajal korduvalt palunud läänelt rohkem relvaabi ja kaugmaarakettide kasutamise piirangute tühistamist.

Ukraina välisminister toonitas kolmapäeval samuti, et kõik piirangud USA ja Briti relvade kasutamisele Venemaa vastu tuleb tühistada.

"On oluline, et kõik piirangud USA ja Briti relvade kasutamisele legitiimsete sõjaliste sihtmärkide vastu Venemaal tühistataks," ütles Ukraina välisminister Andri Sõbiha pressikonverentsil.

USA president Joe Biden on öelnud, et töötab selle nimel, et Ukraina saaks loa kasutada Ühendriikides toodetud kaugmaarakette rünnakutes Venemaa vastu. Biden kommenteeris teemat ajakirjanikele teisipäeval pärast seda, kui temalt küsiti, kas ta kavatseb tühistada piirangud Ukraina kaugmaarakettide kasutamisele.