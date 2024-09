USA inflatsioon aeglustus 2,5 protsendini

USA inflatsioon jahtub ja jõudis augustis 2,5 protsendini, mis on viimase kolme aasta madalaim tase. Investorid eeldavad, et USA föderaalreserv leevendab järgmisel nädalal rahapoliitikat.

Tarbijahinnaindeks tõusis aastatagusega võrreldes 2,5 protsenti. Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,2 protsenti võrreldes aastataguse ajaga, teatas tööministeerium. Juulis tõusis tarbijahinnaindeks 2,9 protsenti.

Uued inflatsiooniandmed tähendavad ühtlasi seda, et föderaalreserv võib juba sel kuul alustada intressimäärade langetamist. Föderaalreservi baasintressimäär püsib praegu 5,25 ja 5,5 protsendi vahel, mis on kõrgeim tase viimase 23 aasta jooksul.

Viimased andmed viitavad, et föderaalreserv pöörab pilgu inflatsioonilt jaheneva tööturu poole. Mitmed föderaalreservi ametnikud on juba varem andnud märku, et on valmis intressimäärasid langetama.

Ka investorid eeldavad, et föderaalreserv langetab järgmisel nädalal intressimäärasid vähemalt 0,25 protsendipunkti võrra. Lõpliku otsuse rahapoliitika leevendamise osas teeb föderaalreservi juht Jerome Powell.

Toidukaupade kallinemine augustis aeglustus, energia oli odavam kui kuu aega varem. Rahvusvahelisel turul langeb nafta hind, see viitab, et ka autokütuse hind jätkab langemist. Paljud analüütikud eeldavad veel, et järk-järgult aeglustub ka eluasemete hinnatõus. See aitab viia inflatsiooni föderaalreservi sihitud kahe protsendi tasemele.

"Oleme sellele väga lähedale jõudnud. See võitlus inflatsiooniga on enam vähem läbi saanud," ütles Columbia ülikooli majandusprofessor Laura Veldkamp.

USA valimiste eel on valijate jaoks kõige olulisem teema majandus ning inflatsiooni taandumine on demokraatide jaoks oluline saavutus. Samas pole veel selge, kas USA suudab lühiajalist majanduslangust vältida.

Ka elukalliduse kasv pole veel kuhugi kadunud, sest hinnad tõusevad endiselt. Finantsfirma Bankrate analüütik Greg McBride ütles, et hinnasurve on endiselt olemas ja seda tunnevad miljonid ameeriklased.