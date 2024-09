Jaapani peaministriks pürgib üheksa kandidaati

Jaapani valitsuspartei teatas neljapäeval, et erakonnast pürgib riigi järgmiseks peaministriks koguni rekordilised üheksa kandidaati.

Valitsev Liberaaldemokraatlik Partei (LDP) nimetas oma 27. septembril korraldatavate juhivalimiste kandidaadid, kellest üks vahetab välja kolm aastat ametis olnud ebapopulaarse peaministri Fumio Kishida.

Parteijuhiks ja peaministriks kandideerivad valitsuskabineti peasekretär Yoshimasa Hayashi, endine kaitseminister Shigeru Ishiba, välisminister Yoko Kamikawa, endine tervishoiuminister Katsunobu Kato, endine majandusjulgeoleku minister Takayuki Kobayashi, keskkonnaminister Shinjiro Koizumi, digiminister Taro Kono, LDP peasekretär Toshimitsu Motegi ja majandusjulgeolekuminister Sanae Takaichi.

Jaapan on viimastel aastatel asunud suurendama kaitsekulutusi ja tihendama koostööd USA-ga, et seista vastu Hiina mõjuvõimu kasvule. Samal ajal on maailma suuruselt neljas majandus hädas demograafilise kriisiga.

Konservatiivne LDP on Jaapanit valitsenud peaaegu katkematult mitukümmend aastat ja sel on parlamendis enamus, mis tähendab, et parteijuhi valimiste võitjast saab peaminister.

Arvamusküsitluste põhjal on suurim toetus ekspeaminister Junichiro Koizumi 43-aastasel pojal Shinjiro Koizumil ja 67-aastasel ekskaitseministril Shigeru Ishibal.

"Ma tahan muuta Jaapani poliitikat, mis on aja muutustele jalgu jäänud," ütles Koizumi LDP peakorteris kampaaniakõnes.

Ishiba juhtis oma kõnes tähelepanu Põhja-Korea ballistilise raketi katsetusele neljapäeva hommikul ning hoiatas, et "nad ei tee nalja".

Endise kaitseministri arvates oleks Ida-Aasias vaja NATO-taolist organisatsiooni.

Kandidaatide hulgas on ka kaks naist, mis ei ole Jaapani poliitikas ja äris tänini tavaline nähe.

Üks neist on 63-aastane parempoolne majandusjulgeolekuminister Takaichi, kes lubab teha LDP-st partei, millesse jaapanlased võiksid uskuda.

Teise naiskandidaadi, 71-aastase välisministri Kamikawa toetus partei sees ei ole kuigi suur, kuid temas nähakse liidrit, kes innustab noori naispoliitikuid.

Meedias levivad väited, et LDP valimiste võitja kuulutab välja erakorralised valimised oktoobri lõpus või novembri alguses.

Juhivalimised käivad ka opositsioonilises Demokraatlikus Konstitutsiooniparteis (CDP).

LDP valimised on avatumad kui varem, sest Kishida sundis paljud erakonna mõjuvõimsad rühmitused rahaskandaali järel laiali minema.

LDP püüdleb uuenemise poole ja käimas on eluterve poliitikadebatt, ütles konsultatsioonifirma Teneo analüütik James Brady.

"Enamik kandidaate lubab heldeid kulutusi, samas on mõned kavandatavate maksutõusude vastu," lisas ta.

LDP esimehe ametiaeg kestab kolm aastat, kuid ta võib olla ametis kolm korda järjest.