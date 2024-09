Riigikogu liige hakkab juhtima Järvamaa arendusorganisatsiooni

Sihtasutuse Järvamaa senise juhatuse liikme, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluva Siret Pihelgase töölt vabastamine ehk juhatuse liikme kohalt tagasikutsumine on olnud Järvamaa selle aasta suurim poliitskandaal, mille tulemusel vahetus ka sihtasutuse nõukogu esimees.

Uus esimees, Isamaasse kuuluv Türi vallavanem Sulo Särkinen on tegutsenud aktiivselt, et sihtasutus saaks uue juhi. Särkinen heitis Pihelgasele ette vähest koostööd omavalitsustega.

"Nõukogu on piisavalt üksmeelne, et täna uus juhatuse liige valiti. Küll oli meil arutlusi selle üle, kas juhatuse liige peaks olema apoliitiline või ei peaks olema. Ka mitmed meie nõukogu liikmed on maininud, et ta võiks ikkagi olla apoliitiline," rääkis Särkinen.

Nõukogu ootab uuelt juhatuse liikmelt pooleliolevate projektidega tegelemist. "Praegu on meil käimas koodikooli siia toomise mõte; ettevõtlusinkubaatori loomine, mis on juba rahastuse saanud või projektid on esitatud. Tuleb vaadata kindlasti selle maja sisu üle, leida need võimalused, mis toovad siia noori ettevõtjaid ja häid tarku päid kokku," ütles vallavanem.

Sihtasutuse Järvamaa juhatuse liikmeks valitud Pipi-Liis Siemann ütles, et nõukogus oli jutuks tema kuulumine Reformierakonda, kuid teemasid oli palju.

"Me rääkisime omavalitsuste ühisorganisatsiooni tegevuses. Pakkusin oma nägemuse, kus omaniku tunne peaks tekkima kõikidel omavalitsustel, soov ühiselt tegutseda ja selge arusaamine, miks see kasulik ja hea on," kommenteeris Siemann tema ees seisvaid ülesandeid.

Selles, et ta sihtasutuse juhtimise kõrvalt jätkab tööd riigikogus, Siemann probleemi ei näe.

"Riigikogu liikme tööaeg on niimoodi planeeritud, et seal on jäetud ka aeg kohalike inimeste oma piirkonnaga tegelemiseks, suhtlemiseks. Kord, paar nädalas füüsiliselt kohal olla on täiesti võimalik. Lisaks on meil kõik internetivõimalused suhelda, korraldada ja koordineerida."