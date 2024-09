Hiljuti Venemaal omandatud haridus ei pruugi peagi Lätis kehtida

Haridus-, kultuuri- ja teaduskomisjonis hääletas muudatuste poolt 68 saadikut ja vastu oli 10 saadikut. Muudatused vaatab üle vastutav parlamendikomisjon.

Rahvuslaste Ühenduse saadikud selgitasid ettepaneku esitamisel, et pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse on luure- ja hübriidohtude riskid oluliselt suurenenud.

"Venemaa töötab sihikindlalt selle nimel, et meelitada noori Lätist ja teistest Euroopa riikidest oma kõrgkoolidesse, kust nad naasevad oma koduriiki ja hakkavad seal Venemaa mõjutustegevust läbi viima," seisab eelnõu seletuskirjas, viidates ka Riiklikule Julgeolekuteenistusele (VDD), mis on rõhutanud, et Venemaal õppimine on seotud kõrgendatud luureriskidega.

Rahvuslaste Ühenduse saadikud rõhutavad ka, et VDD on korduvalt kutsunud inimesi sellisest õppest hoiduma ning toonud esile, et Venemaa pakub välismaalastele tasuta õppimisvõimalusi, et ideoloogiliselt kujundada ja kasvatada tulevasi Venemaa huvide edendajaid teistes riikides.

Hoolimata nendest üleskutsetest otsustavad mõned Läti kodanikud siiski Venemaa ülikoolides õppimise kasuks. Seetõttu kutsuvad Rahvuslaste Ühenduse saadikud üles kehtestama regulatsiooni, mis peatab Venemaal omandatud haridusdokumentide tunnustamise.