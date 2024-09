Kurikuulus Venezuela jõuk laiendab oma surmavat haaret USA-sse

Vanglas tegeles jõuk narkokaubanduse, palgamõrvade korraldamise ja ettevõtete väljapressimisega ka väljaspool vanglamüüre – need tegevused olid Venezuela vanglaametite poolt lubatud, kinnitasid USA õiguskaitseorganid. Jõugul oli vanglas oma loomaaed, bassein, disko, restoran ja baar.

Nagu 19. sajandi Itaalia maffia, mis järgis sisserändelaineid USA-sse, on ka Tren de Aragua jõuk liikunud koos ligi kaheksa miljoni venezuelalasega, kes on põgenenud diktaator Nicolas Maduro režiimi eest. Uurijad väidavad, et kõikjal, kus jõuk tegutseb, on nad loonud narko- ja seksikaubanduse võrgustikke ning väljapressimisskeeme, kasutades selleks Venezuelast lahkunud inimesi, kes otsivad uut elu mujal Ladina-Ameerikas.

USA ametnikud kardavad, et sama muster võib korduda ka USA-s, kuhu on viimase nelja aasta jooksul asunud elama üle 700 000 venezuelalase.

Immigrantide põhjustatud kuritegevuse oht on saanud suureks teemaks USA presidendivalimiskampaanias, kus endine president Donald Trump on korduvalt esile toonud migrantide kuritegevust.

USA kuritegevuse statistika näitab, et mõrvade ja muude kuritegude arv on langenud ning USA on palju turvalisem kui varem. Kuigi Tren de Aragua ei ole laialt tuntud nimi, on selle tegevused sotsiaalmeedias tähelepanu keskpunktis. "Ma arvan, et Tren de Aragua tegevus USA-s võib aidata Trumpil võita," ütles Michael Shifter, Washingtoni Ameerikavahelise Dialoogi mõttekoja vanemteadur.

Tren de Aragua liikmeid kahtlustatakse kahe New Yorgi politseiniku tulistamises, ühe endise Venezuela politseiniku mõrvas Lõuna-Floridas ning kuritegudes Chicagost Texaseni, ütlesid õiguskaitseorganid.

"Kokku on USA-s nüüd rohkem kui 100 juurdlust, mis hõlmavad kahtlustatavaid Tren de Aragua jõugust," ütles kõrge ametnik immigratsiooni- ja tolliametist.

USA välisministeerium on pakkunud kuni 12 miljoni dollari suurust tasu teabe eest, mis viib jõugu kolme juhi vahistamiseni.

Tren de Aragua liikmed on eriti edukalt tegutsenud New Yorgis, kus neid süüdistatakse röövimistes Macy's, Sunglass Hutis ja luksuskauplustes. New Yorgi politsei uurimisüksuse juht Joseph Kenny sõnul süüdistatakse jõuguliikmeid ka motorolleritega liikudes jalakäijatelt telefonide röövimises.

"See on kuritegude laine, mida me polnud varem näinud," ütles Kenny. "Nad tulevad siia ja teenivad raha väga kiiresti."

Kenny sõnul kannavad jõuguliikmed tätoveeringuid rongikujutistega ning NBA legendi Michael Jordani särginumbrit 23 ja Nike'i logo. Nad müüvad Queensis narkootikume, kuid ei röövi sealsete venezuelalaste väikeseid ärisid, nagu nad teevad mujal.

"Neil pole vaja raha väikestelt poodidelt välja pressida, kui nad saavad minna Macy'sse, varastada 7000 dollari väärtuses riideid ja müüa need tänaval maha," selgitas ta.