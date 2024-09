Reede toob mitmele poole tugeva vihmasaju ja äikese

Reedel sajab paljudes kohtades hoovihma, mis on kohati tugev ja äikesega.

Reede öösel pilvisus tiheneb ja paiguti udutab. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist kiirelt üle maa, paiguti on äikest ja tugevat sadu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saarte läänerannikul põhjakaare tuul kuni 11 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on valdavalt pilves ja vihmasadu mitmel pool jätkub. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, saarte läänerannikul põhjakaare tuul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 18 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis muutliku pilvisusega. Jätkuvalt sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub mõõdukas muutliku suunaga tuul, saartel põhjakaare tuul 5 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 24 kraadi.

Ka laupäev toob vihma. Nii öösel kui ka päeval sajab mitmel pool, päeval tihedamalt just Lääne-Eestis. Öösel on sooja kuni 18, päeval kuni 25 kraadi.

Ka pühapäeva öö tuleb vihmane, päeval võib aga veel sadada vaid saartel, muidu on ilm kuiv. Öösel on sooja keskmiselt 15, päeval 23 kraadi.

Uue nädala algus tuleb prognooside kohaselt kuiv ja soe.