Oluline reedel, 13. septembril kell 5.55:

- Sadamalinnas Odessas oli kuulda plahvatusi;

- ISW: Venemaa liikus Pokrovski suunal veidi edasi;

- Starmer arutab Bideniga Ukraina toetamist.

Sadamalinnas Odessas oli kuulda plahvatusi

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist ning ööl vastu reedet kõlasid riigis taas õhuhäiresireenid. Kohalik meedia teatas, et sadamalinnas Odessas oli kuulda õhuhäiret ja plahvatusi.

Kohalik meedia teatas, et õhutõrje tegeleb vaenlase Shahedi droonidega. Piirkonna juht Oleg Kiper käskis inimestel varjuda ning hoiatas droonirünnakute eest, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Venemaa liikus Pokrovski suunal veidi edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Pokrovski suunal edasi. 12. septembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi aladel, mis jäävad Pokrovskist kagusse. Ägedad lahingud käivad Lõsivka (Pokrovskist idas) ja Ukrainski (Pokrovskist kagus) lähistel.

Ukraina vaatleja Konstantin Mašovets teatas, et Venemaa saadab Pokrovski lõunatiivale uusi jõude. Üks Vene sõjablogija kurtis samas, et Ukraina annab droonilööke Venemaa armee varustusliinide pihta ja see teeb Vene vägede elu keeruliseks.

Starmer arutab Bideniga Ukraina toetamist

Briti peaminister Keir Starmer külastab reedel Ühendriike ja kohtub Washingtonis president Joe Bideniga, kellega peaksid muu hulgas arutama Ukraina toetamist ja riigile loa andmist korraldada lääneriikidelt saadud relvadega rünnakuid sügaval Venemaal.

Biden ise on kinnitanud, et asjaga tegeletakse.

Kaugrünnakuid arutati juba kolmapäeval Kiievis USA ja Suurbritannia välisministrite Antony Blinkeni ja David Lammy visiidi ajal, kuid vähemalt siis veel selleks luba ei antud. Nüüd on kõigi pilgud suunatud Bideni ja Starmeri kohtumisele.

Ukraina on pikka aega taotlenud luba kasutada lääne rakette, et rünnata Venemaa sõjaväebaase, kust saadetakse teele pommitajad, mis ründavad Ukraina linnu.

Venemaa diktaator Vladimir Putin väitis neljapäeval, et kui lääs annab Ukrainale loa kasutada kaugmaarelvi sihtmärkide vastu sügaval Venemaal, siis tähendaks see sõda NATO ja Venemaa vahel.

"See muudaks väga tõsiselt selle konflikti olemust. See tähendaks, et NATO riigid on sõjas Venemaaga," seletas Putin.

"Kui see on nii, siis võttes arvesse konflikti olemuse muutust, peame me tegema kohaseid otsuseid lähtuvalt ohtudest, mis meile vastu vaatavad. Otsus lubada Kiievil anda õhulööke sügavale Venemaale on otsus selle kohta, kas NATO riigid on sõjalise konfliktiga otseselt seotud või mitte," väitis diktaator.