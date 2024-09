Valimiskampaania USA-s: Trump lubas maksuvaba ületunnitööd

USA-s käib valimiskampaania ning vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump lubab suuri maksukärpeid. Trumpi valimislubadused lähevad üha kallimaks ning viimasel kampaania üritusel lubas Trump, et kaotab ületunnitöölt võetavad maksud.

Trump tahab enda poole võita töölisklassi kuuluvaid valijad. Ta on juba enne lubanud suuri maksukärpeid. Näiteks lubas ta tühistada teenindustöötajate jootraha maksud, kui ta novembris võidab. Ta lubab veel ka erinevaid maksusoodustusi kodumaistele tootjatele.

Kokkuvõttes läheksid Trumpi kavandatavad maksukärped järgmisel kümnendil maksma ligi kuus triljonit dollarit, mis omakorda suurendaks föderaalvalitsuse eelarve puudujääki veelgi, vahendas The Wall Street Journal.

Trump ise rääkis, et tema viimane maksukärbe julgustaks inimesi rohkem tööd tegema.

"Ületunde tegevad inimesed on meie riigi kõige töökamate kodanike hulgas, liiga kaua pole Washingtonis keegi nende eest hoolt kandnud. Kui teete ületunde, kui teil on üle 40 tunni nädalas, siis mõelge sellele, teie ületunnid on maksuvabad," rääkis Trump.

Trumpi kampaania ei täpsustanud, kuidas selline maksuvabastus hakkaks toimima, katteallikaid pole samuti mainitud.

Trump ise on varem öelnud, et kehtestab karmid imporditariifid, mis peaksid siis riigi sissetulekuid suurendama. Kriitikud samas toovad välja, et välismaised kaubad läheksid siis kallimaks ning lõpuks peaksid selle kõik kinni maksma USA tarbijad.

Sarnaselt jootraha maksude tühistamisele paneks ka ületunnitöö maksude kaotamine mõne töötaja tasku rohkem raha. Maksubaas aga läheks veelgi kitsamaks.

Enne valimispäeva käib nüüd USA-s ulatuslik lubaduste andmine. Ka Trumpi rivaal Kamala Harris üritab töölis- ja keskklassi enda selja taha meelitada ning lubab erinevaid maksukärpeid. Vahetult pärast seda, kui Trump käis välja jootraha maksuvaba idee, lubas ka Harris tühistada jootraha maksud.