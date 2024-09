Kallas: valitsus on kokku leppinud 1,1 miljardi eest laskemoona ostmises

Haridus- ja teadusminister, erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et valitsus on kokku leppinud, et laskemoona ostetakse järgnevate aastate jooksul 1,1 miljardi euro eest.

ERR küsis Kallaselt, kas tema hinnangul peaks valitsus leidma täies mahus 1,6 miljardit laskemoona ostmiseks, nagu küsib kaitseväe juhataja oma sõjalises nõuandes.

"Me oleme praegu ka koalitsioonilepingu raames kokku leppinud summana 1,1 miljardit nende aastate peale, millal selle valitsuse mandaat on, ehk aastani 2028," vastas Kallas ERR-ile.

"Kuna see moonaost on planeeritud pikema perioodi peale, siis sealt edasi on järgnevate aastate ja järgnevate valitsuste otsus, kuidas me sealt saame moonaostuga edasi minna," lisas ta.

"Muidugi poliitiline kokkulepe üle välja on ikkagi see 1,6 miljardit, aga lihtsalt käesoleva valitsuse otsuste pädevus ei ulatu 2028. aastast edasi," ütles Kallas veel.

Kaitseväe juhataja Andrus Merilo tutvustas eelmise nädala neljapäeval valitsusele kaitseväe sõjalist nõuannet, milles seisab, et kui kaitsevägi ei saa 1,6 miljardi eest laskemoona, vaid saab sellest poole, toimuks sõja korral kogu lahingutegevus Eesti territooriumil ja tooks kaasa katastroofilised kaotused.